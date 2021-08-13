Back to school 2021 U-Mac Program，M1 MacBook、iMac、iPad Pro學界教育優惠，而且更可以利用消費券購新機！｜一年一度各大專、大學的Back to school購MacBook、iMac及iPad惠優又回來了。今年Apple推出的M1晶片，效能比以往大幅加強，更吸引一眾學生、教職人員換新機。最吸引是，就連最新的iMac 24吋都有得揀，減幅最高更達二千六百多元，十分抵玩！



每一年HKT都會為多間大學推出U-Mac Program，學生或教職員購買Apple的MacBook、iMac或iPad都有非常高的折扣優惠，今年2021年當然亦不例外，而且就連好評如潮最新的M1晶片的MacBook系列及iMac 24吋系列都有得揀，由平幾百元至二千多元不等，非常抵買。而且可以利用Tap & Go、AlipayHK、WeChat Pay HK三種對應消費券的電子錢包購買，抵上更抵。

新M1晶片的MacBook及iMac系列都有得選擇，優惠最高平近二千多元。（網上截圖）

👇👇即睇U-Mac Program的各MacBook、iMac及iPad等教育優惠（點下圖放大）👇👇

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更多額外優惠

除了有一大堆MacBook、iMac優惠外，還有更多非常抵的優惠。包括回收計畫、24個月分期。而且以Mox信用卡簽賬達指定金額或以上，可賺取額外高達5% CashBack回贈，還有 提供高達75折的優惠價購買AppleCare+，以延長MacBook的保養期至三年，並每12個月享有多達兩次意外損壞的保障服務。

13間大專院校推出U-Mac Program優惠計劃時間表

－香港城市大學 City University of Hong Kong （8月16日開始）

－香港大學專業進修學院 HKU SPACE （即將推出）

－香港浸會大學 Hong Kong Baptist University （即將推出）

－嶺南大學/嶺南大學持續進修學院 Lingnan University/Lingnan Life （即將推出）

－香港中文大學 / 香港中文大學專業進修學院 The Chinese University of Hong Kong / CUSCS （8月16日開始）

－香港教育大學 The Education University of Hong Kong （8月16日開始）

－香港恒生大學 The Hang Seng University of Hong Kong （8月16日開始）

－香港理工大學 The Hong Kong Polytechnic University （8月9日開始）

－香港理工大學專業及持續教育學院 The Hong Kong Polytechnic University College of Professional and Continuing Education （8月16日開始）

－香港科技大學 The Hong Kong University of Science and Technology （8月9日開始）

－香港公開大學 The Open University of Hong Kong （即將推出）

－香港大學 The University of Hong Kong （8月13日開始）

－VTC （8月9日開始）



同場加映：Studio A Back to school 8大優惠MacBook／iPad減近千元，多款 MacBook 和 iPad 都以優惠價發售。使用教育優惠價買指定產品，更會送 7合1 Hubs 或藍牙鍵盤。



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