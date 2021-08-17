【提早出糧】香港打工仔終於可以自己話事

虛擬銀行一向以跳出傳統框架取勝，產品推陳出新，往往能帶給用戶驚喜。近日，ZA Bank再創新猶，推出「出糧 Fast Pass」，助全港400萬打工仔提早出糧。ZA Bank 提供7日免息期，期間客戶更毋須更改出糧戶口，打造全新的出糧體驗。業界對此創新服務正面，預料勢將掀起一股新熱潮。



以往，香港打工仔對領薪日子都十分被動，只能跟隨僱主定下的日子出糧。不過，這種狀況即將改變。本著「有得揀，先至係老闆」的信念，ZA Bank推出了亞洲首個每月免息提早7日出糧產品 ─「出糧 FastPass」。從前，打工仔如想提早出糧，無可避免需要支付利息借貸款。不過ZA Bank 的「出糧 FastPass」卻提供７天的免息期，令打工仔可以零利息提早獲得薪金，享受資金早到手的好處。

雖然我們每個月定時都會有糧金，不過糧金可以愈早到手愈好。提早出糧可以助客戶零利息下提早7天提取糧金。不要少看那7天，如果遇上需要緊急資金的時候，例如：搞副業、報讀課程等，亦可以將份糧用作備用應急，未雨綢繆。

「提早出糧」服務在外國早已大行其道。英美知名的虛擬銀行Monzo及Chime都有推出類似服務，讓客戶可以提早一兩日收到薪金。銀行可以預先獲得工資名單資訊（payroll），確保客戶將會從其僱主領薪，故銀行可以「代」僱主提早出糧予客戶。由於兩地金融體制不同，ZA Bank 把提早出糧概念注入「出糧 Fast Pass」中，冀香港打工仔可享免息早出糧好處。

李兆波相信會有其他銀行「跟風」，推出類似「提早出糧」的新產品。（鄭子峰攝）

金融創新將成為下一個主流

中大商學院高級講師李兆波十分欣賞ZA Bank能以創新思維，為客戶提供多一個有「免息期」的銀行服務，讓用戶有一個嶄新的出糧體驗。「我第一次聽到這個『提早出糧』的新產品時，覺得（ZA Bank）『幾好嘢』」。他指出，以往如客戶在出糧前需資金周轉的話，往往需要付上利息成本；而這項產品提供「免息期」，用戶只需在期限前回撥糧金至ZA Bank戶口即可。他預期產品在市場上將會受到一定程度的歡迎，亦可加強ZA Bank在市場上的競爭力，令 ZA Bank 逐漸成為客戶的日常主要賬戶。他個人認為，產品受外國虛擬銀行啟發，並融合香港本地金融市場發展的情況加以創新，能為客戶提供全新的體驗。不過，他提醒擬申請的用戶，需要注意如果過免息期才撥回糧金至戶口所產生的利息。

在後疫情時代下，虛擬銀行愈來愈受到用戶歡迎。李兆波認為這情況將會持續。他解釋傳統銀行在思維上相對較保守，再加上成本控制及技術架構等因素的考慮，在金融創新上不如較沒有包袱的虛擬銀行。儘管虛擬銀行及傳統銀行均受嚴格監管，不過由於虛擬銀行主要以網上營運，營運成本（如租金等） 較傳統銀行少。再加上虛擬銀行沒有傳統技術架構的包袱，管治團隊的思維亦相對革新，在創新金融上可以比傳統銀行走得更前。他相信在講求簡便快捷的年代，愈來愈多用戶將轉投虛擬銀行的懷抱。面對如此挑戰，傳統銀行需加快腳步為產品注入創新思維。李兆波相信隨著虛擬銀行的興起，金融市場將會掀起一股創新風潮。

資料來源：ZA Bank 網站. 出糧FastPass是一個循環貸款，如於提早出糧7天後因戶口結餘不足未能準時還款，需要繳付循環利息。實際年利率 34.49% 是以貸款額 HKD 200,000 計算，採用香港銀行公會所載的有關指引計算，詳情請參閱產品資料概要。實際年利率是一個參考利率，以年化利率展示出包括銀行產品的基本利率及其他適用的費用與收費。借定唔借？還得到先好借！