ASUS ROG Phone 5s 發表｜當我們滿以為 ASUS 往年的「加強版」機種策略已成過去，殊不知原來他們只是在等侯新的處理器出爐－ ASUS 在稍早前就正式發表了旗下電競手機新作 ROG Phone 5s 系列，換上新處理器再戰下半年市場。



ASUS ROG Phone 5s 「加強版」外型不變

是次 ASUS 發表的 ROG Phone 5s 系列共有兩部新機，分別為 ROG Phone 5s 以及 ROG Phone 5s Pro；從 ROG Phone 5s 系列的「s」字命名可以看出這系列新品就是 ROG Phone 5 的加強版本，而其外型設計亦與原版分別不大。

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雖然外觀不變，但 ROG Phone 5s 系列兩機的內在規格就有稍為加強，整合共 3 個部份有些微升級👇👇👇

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除了以上提及的升級以外，ROG Phone 5s 系列的功能與賣點與 3 月發表的原版本基本一樣，各位可以按以下參考舊機規格及賣點👇👇👇

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ROG Phone 5s 系列「升級」太快、太少焫著粉絲？

據悉 ROG Phone 5s 系列將會在近期於各地上市，而香港 ASUS 方面亦已經確定在今個星期五（8月20日）於電腦通訊節場內公布有關發售詳情。本來有新機推出，ASUS 的品牌支持者們應該會高興才對，但 ASUS Phone 5s 發表之後，網上卻出現眾多劣評。

事關 ASUS 今次發表 ROG Phone 5s 距離其原版 ROG Phone 5 系列發表只不過是 5 個月時間左右，不少用戶才入手 ROG Phone 5 系列新機不久，才一眨眼功夫手上機種已成「上一代」、甚至有大幅眨值危機，難免令人覺得氣結。

目前 ROG Phone 5 的香港版本於格價網站上的價錢已見跌穿＄6000 關口，比起原價減超過＄1000（圖 Price.com.hk）

另一方面，對於愛追規格的用戶而言，今次 ROG Phone 5s 的「升級」又未夠進取，雖然說效能上已經有所提升，但進步幅度不大、預期表現分別亦不會太大，令 ROG Phone 5s 的發布時機更顯尷尬。

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手機乃是相當貼身的科技用品，買得二手機，就要預期手機的保養期已過、甚或所剩無幾，如果日後出現故障，買家基本上只能尋求第三方維修方案。故除了買家要檢查清楚手機狀況、賣家方面亦有責任協助買方測試手機功能，以免在交易後才發現問題。

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