Apple Watch series 7即將推出，6大傳聞重點整理｜預計今年9月Apple Event發布會即將舉行，重點當然落在iPhone 13，不過不少傳聞指新一代Apple Watch series 7同樣登場，不單外型改變，而且加入不少新功能，相當吸引。



每年9月Apple都會舉行每年最多果迷注目的發布會（去年因疫情而延至10月），主角當然是iPhone系列，今年iPhone 13當然是Apple Event的主角（iPhone 13新增功能，加入不少新功能之下，無疑是大家取得消費券後，換手機的最大目標，可是同時Apple Watch series 7幾乎肯定會同時公布，而且換樣、加新色以及加入不少新功能，隨時比iPhone 13更加注目。

爆料大神Jon Prosser早前已經因應他得知的小道消息，而利用電腦繪畫新Apple Watch series 7的外型。（圖片來源：Jon Prosser）

👇👇即睇Apple Watch series 7 整合6個傳聞重點👇👇

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Apple Watch 7 重點1 全新設計

Apple Watch series 6去年公布時推出了紅色及藍色錶身，但設計由第4代至6代沒有多大改變。去年著名蘋果分析師郭明錤就指出，今代Apple Watch 7錶身將會重新設計。

接下來，另一位知名蘋果leaker「Jon Prosser」就指出新Apple Watch 7將會改為「平面方角直邊」的設計（有點與iPhone 12的設計配合？）。另外Bloomberg早前就指Apple Watch 7將會有更窄的邊框，令錶身稍為減薄，而且更新的屏幕技術減少屏幕與玻璃之間的空隙位。今代Apple Watch 7或將會放棄使用昂貴物料製作，因此陶瓷、鈦金屬等款式未必會在今代登場。

Apple Watch 7 重點2 新顏色

根據Jon Prosser稱今次Apple Watch同樣會加新色，可能會跟新24吋iMac同樣大玩多色選擇，因此黑、白、紅、藍外，還會加入綠色選擇。

Apple Watch 7 重點3 新感應器

上代Apple Watch 6加入了血氧偵測功能後，今年有傳將會繼續加入更多與健康有關的偵測感應。有傳新一代Apple Watch將會加入破天荒的「血糖偵測」功能。

今年初就有報導指Apple與Samsung兩社均在研究將「血糖偵測」功能放入穿戴裝置之內，不需要傳統滴血方式來偵測體內血糖水平，對監測健康有著更大的幫助。不過早前Bloomberg就指，似乎要在穿戴裝置上加入「血糖偵測」功能還需要一點時間，未必能趕及在今代Apple Watch 7上實現，很可能在來年Apple Watch 8才可見到。

Apple Watch 7 重點4 更長續航力

因為受惠於設計、封裝技術的升級，錶身內部的空間增大了，可裝下更大容量的電池。預計電池量由原本的300mAh大幅提升至350-400mAh。

Apple Watch 7 重點5 新處理器

Apple Watch series 7相信都會配置最新S7處理器，不單體積更細小，效能預計提升約20%，而且會加入新超寬頻技術，用於酒店解門鎖或其他用途。

Apple Watch重點6 售價與舊Apple Watch

雖然現時仍有Apple Watch 3發售，但就算運行watchOS 7都已經相當困難，而且watchOS 8不少功能預期都未能在AW3上使用，因此估計Apple Watch SE將會完全取代入門級別。另外繼續保留Apple Watch 6當作中階選擇。新Apple Watch 7的售價預計與上年6代訂價一樣，399美金起，約3199港幣起。SE則會減至二千以下，而6代取代現在SE的價位，大約$2500。

同場加映：預計9月Apple Event發布會將會有iPhone 13登場吧，Bloomberg記者Mark Gurman最近就爆料，今年末多個Apple Event中將會包括iPhone 13外還有有多件新產品登場。



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