Mirror專用藍牙耳機／登台耳機唔使1千？Anson Lo 宣傳真無線新機

撰文：長濱睡睡
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Mirror著咩牌子服裝就好多人講，十二位型男登台時用咩耳機，你又知唔知？原來12子開演唱會時，係全隊一齊用相同款式的入耳式耳機，咁究竟係咩型號呢？佢哋平時出街又係用邊款真無線藍牙耳機？去邊度買到？即刻為你解謎！

（IG：@mirror.weare）

歌手登台唔一定用特製耳機

其中點解登台要戴耳機呢？你想想Mirror登台，台下鏡粉、姜糖、神徒個個叫到地震咁，更有超高分貝的大喇叭在播歌，試問他們又點可能聽到自己唱歌把聲呢！如果歌手不帶耳機登台，就無法聽清楚自己有否走音或者跟錯beat令表演失準。所以，登台用耳機有兩個重點要做得好：

MIRROR十二子愈來愈紅！（IG@mirror.weare）

下圖Mirror成員陳卓賢（Ian）使用的耳機，雖然不是CM訂製機，但近年3D打印技術出色，已經做到極出色的貼耳／隔音效果。

1）盡量隔絕外來聲音

要隔絕外來聲音，效果最好的就是緊貼耳仔形態設計的入耳式IEM（In-ear monitor），高要求的歌星會用按照耳型倒模製作的Custom Made CM耳機。不過近年3D打印技術出色，好似Mirror指定使用的Sennheiser IE 40 Pro，已經做到極出色的貼耳／隔音效果，單動圈單元設計令耳機不用太巨型，機身適合絕大部份人耳形，不需要像外國Rock友戴粒荔枝咁大粒的IEM上耳，令Mirror保持靚仔。

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2）還原真正音色

過去，IEM鑑聽耳機跟一般行街機歌時用耳機，在調音上有很大分別，因為工作用的耳機必須還原最原汁原味的原音，不應該加鹽加醋，否則就失去「mon聲」的原意。但現在的IEM既動聽，還原度亦高，其中已夠格做舞台mon聲耳機，Mirror使用的Sennheiser IE 40 Pro，使用的10mm 動圈單元失真率處底於 0.1%，但售價係1千蚊都唔使！仲有透明及黑色方便襯衫，買盡兩隻色用不完1期消費券。

教主 Anson Lo 加持 Nothing ear (1) 無線耳機

近日被受注目的透明機盒真無線藍牙耳機Nothing ear (1) ，不單外型美觀，$799超平仲有埋ANC降噪。cls更找到Anson Lo試玩影相做宣傳，神徒要買。

Nothing ear (1) 堪稱音質怪獸，打着價格親民、時尚設計的旗號襲港，以先進的技術及精湛的工藝領導市場，追求極致調音的音質，配上頂尖消噪技術，CP值超高！

在專業工藝的調音下，Nothing ear (1) 提供純淨的音質。
透明設計的Nothing ear (1) 巧妙地展示耳機的工程細節，別具科技感。

更多介紹詳情：【真無線耳機推薦】型格透明Nothing ear(1) 價格親民CP值高

真無線．Mirror用呢隻！

可能你會諗，手機都冇耳機插了，我又唔係登台，都係藍牙耳機方便。得！因為Mirror成員全部都係用緊Sennheiser最頂級的MOMENTUM True Wireless 2，音色比AirPods Pro更好，亦都有ANC降噪隔音能力。

Frankie皮皮出街係用Sennheiser MTW2 聽歌（相片來源：Frankie729 IG)

6個Mirror都係用呢款藍牙（點圖放大）

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Sennheiser Momentum True Wireless 2 真無線二代降噪耳機（鍾世傑攝）

Sennheiser Momentum True Wireless 2 是Sennheiser第二代頂級真無線藍牙耳機，使用 5.1版本bluetooth，支援 AAC / aptX 編碼，有ANC降噪收音咪，電量能連續使用7 小時（開動ANC降噪後約4.5小時），其充電盒可為耳機充耳機3次，合共可用：開ANC18小時／關ANC28小時。

市價：行貨約售$1,700，比連登仔嘈到爆的Apple AirPods Pro($1,999)更便宜，而且音質更出色，配android手機更能用盡aptX解碼，聽歌更高清。

想睇更多Sennheiser Momentum True Wireless 2 介紹？

原文連結：評測 Sennheiser Momentum True Wireless 2 真無線二代降噪耳機

外表冇分別 MTW1代1千有找

同埋靜雞雞話你知，如果你不需要ANC主動降噪，其實第1代MOMENTUM True Wireless 水貨市面只是賣$949，只追求同款的話同樣1千有找；換句話有線／無線耳機都想跟Mirror款式，1期2000蚊消費券已足夠。（1代沒有白色）

但留意1代沒有白色（相片來源：Google)

同場加映：郭富城用UE Live 舞台鑑聽耳機

2020年郭富城舉行《鼓舞 動起來》網上慈善演唱會，為舞台演出者籌款，型到爆炸。網民不單只搜尋他穿的褲子品牌，連用甚麼耳機都被人「肉搜」了！

郭富城舉行《鼓舞 動起來》網上慈善演唱會直播截圖。

原來郭富城一直是使用UE ultimate ears出品，型號為舞台演出者常用的UE Live，如上文提及，耳機是按照Aaron的耳型去訂製，其他人執到都戴唔到，而盒子上更印有handcrafted for Aaron Kwok的字樣。

如果不想花大錢用萬多元訂CM耳機，其中同系列都有現成可即買即用的universal fit版本UE Live to GO，規格特點跟CM客製版相同，使用了UE專利混合聲學結構 (hybrid acoustic architecture)，使用6動鐵1動圈，再加1粒True Tone Plus單元的8單混合組合。（市價約＄9,000）

UE Live to GO（市價約＄9,000）

同場睇｜美國消委會14對全無線TWS降噪藍牙無線耳機（按圖放大看）👇👇👇

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美消委會薦35藍牙耳機　900元Sony勝AirPods Pro／Bose　降噪稱王ANIMA ANW01藍牙耳機最夾聽ACG歌曲　收錄《IM@S》天海春香萌聲消費券耳機優惠｜Fender/Sony/Bose藍牙耳機喇叭 12款$2000內買到
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