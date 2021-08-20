我從2015年iPhone 6S發布會是我第一次到美國現場參加蘋果發布會，之後每年九月都會在現場見證新一代iPhone的發布，也會第一時間上手新iPhone，並對新手的拍照能力做出評測。



如果你對蘋果每年發布的新iPhone稍加留意或者關注的話，你會發現蘋果對於iPhone的升級十分謹慎，甚至留下了「打磨狂人」的名頭。的確，從iPhone 4S開始到iPhone 6以及iPhone 6 Plus，一枚800萬像素的傳感器，蘋果足足打磨了四代產品。從iPhone 6S開始到現在的iPhone 12系列，蘋果iPhone的相機一直固定在1200萬像素，與國產手機動輒5000萬像素甚至一億像素的相機比，蘋果延續自家「保守」策略，繼續打磨着1200萬像素相機。

好吧，本文就帶您簡單回顧下，從iPhone 6S到現在的iPhone 12系列，蘋果專心打磨的1200萬像素相機都進步了什麼？

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1. iPhone 6S & iPhone 6S Plus

從iPhone 4S開始使用800萬像素開始，iPhone的相機雖然一直在頸部，但到了iPhone 6這一代，蘋果被冠上「祖傳800萬像素」的帽子。的確，當時國產手機鏡頭都在像素上飛速發展的年代，800萬像素也確實顯得跟不上時代。

於是，2015年蘋果秋季新品發布會上，iPhone 6S和iPhone 6S Plus終於將iPhone的相機帶入了千萬像素，全新的1200萬像素鏡頭，1/3吋的傳感器，單位像素面積為1.22微米，鏡頭光圈f/2.2。在視頻拍攝上，iPhone 6S系列支持最高4K分辨率，雖然實用性不強，但手機視頻進入高分辨率時代，意義還是蠻大的。

1200萬像素的iPhone 6S在成像上，特別是色彩層次表現上有了顯著提升，首次加入的Live Photo功能，更可以直接通過動態照片記錄拍照前後3秒鐘的瞬間，十分有趣。當時拿到iPhone 6S後，1200萬像素的iPhone 6S又喚起了我用iPhone拍照的樂趣。

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2. iPhone 7 & iPhone 7 Plus

時間來到2016年，我又一次在現場見證了iPhone 7和iPhone 7 Plus的發布，而iPhone 7 Plus更是首款搭載雙鏡頭的iPhone。

與當時流行的一枚彩色鏡頭加一枚黑白鏡頭的配置不同，iPhone 7 Plus的雙攝採用了廣角加2倍長焦的模式，兩顆鏡頭都是1200萬像素，通過A10 Fusion處理器內建的ISP，不僅讓iPhone 7系列有着當時最好的成像效果，同時雙鏡頭配合的人像模式，可以拍攝出背景虛化的照片，這也是第一次手機具備了類似於單反相機的背景虛化效果。

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3. iPhone 8 & iPhone 8 Plus & iPhone X

iPhone 8發布於2017年，外觀延續了上一代iPhone 7和iPhone 7 Plus的設計，也僅僅是小改款而已，真正吸引人的是那款面向未來的iPhone X，全面屏的外觀設計、全新的Face ID人臉識別、背後的雙攝相機，總之iPhone X絕對是那年關注度最高的產品。

在影像功能上，相對於iPhone 8 Plus延續上代相機配置不同，iPhone X的2x長焦鏡頭採用了f/2.4的光圈，並且兩枚鏡頭均支持光學防抖，在成像色彩和層次上都有非常出色的表現。

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4. iPhone XS & iPhone XS Max

一年以後，蘋果以iPhone X為基礎，推出了iPhone XS和iPhone XS Max一大一小兩款iPhone，延續了iPhone 6時代起「一大一小」以及隔代大升級的傳統，iPhone XS系列的相機與iPhone X相比，除了採用單位像素面積更大的1.44微米的傳感器之外，其他也無太大差別。不過，藉助A12仿生處理器，可以提供更好的智能HDR以及更富豐富的畫面色彩層次和細節。

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5. iPhone 11系列

2019年，經過打磨兩年的iPhone XS顯然已經落後了，在多鏡頭成為主流之後，顯然雙攝已經不能滿足旗艦手機的需求了。於是，蘋果對iPhone 11系列進行細化，推出了雙攝的iPhone 11系列以及搭載三攝的iPhone 11 Pro系列。

雙攝的iPhone 11和三攝的iPhone 11 Pro系列主攝均為1200萬像素，等效焦距約為26mm，鏡頭光圈為f/1.8，支持OIS防抖；在超廣角鏡頭上，二者都配備了1200萬像素、等效焦距13mm的超廣角鏡頭；iPhone 11 Pro則在超廣角和主攝的基礎上，加入了一枚1200萬像素、等效焦距52mm的長焦鏡頭。

iPhone 11 Pro系列三鏡頭設計的方式看，可以看出蘋果以設計相機的方式在製作這款手機的相機，幾乎無差別的三攝成像色彩風格，三枚鏡頭之間的切換幾乎為「無縫銜接」，不僅一改多鏡頭手機多攝切換的體驗，讓拍照操作變得更為直接和直觀。

由於採用了全新的超廣角鏡頭，所以蘋果相機的拍攝界面也採用了沉浸式設計，在原本的取景框之外，還能看到半透明的部分，這實際上是把超廣角鏡頭的取景畫面也加了進去。在操作界面中，iPhone也加入了「專業模式」，其中包括了夜景模式、畫面比例、相機濾鏡等功能。當然至於拍攝時對於快門速度、白平衡等參數的調整，全新的「專業模式」並不會涉及，實現這些功能還需要依靠第三方專業相機App實現。

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6. iPhone 12系列

2020年的iPhone 12系列延續了此前iPhone 11系列的產品規劃，雙攝iPhone 12延續了iPhone 11的相機配置，iPhone 12系列均採用雙1200萬像素廣角+超廣角相機配置，主攝鏡頭光圈升級為f/1.6，採用7組鏡片設計，等效焦距依然是26mm，支持光學防抖。超廣角鏡頭光圈為f/2.4，等效焦距依然為13mm。蘋果宣稱iPhone 12系列的廣角鏡頭的進光量提升了37%，可以提供更好的暗光拍攝能力。

iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max延續了三鏡頭設計，並且全部搭載了LiDAR鏡頭。在相機規格上，iPhone 12 Pro三枚鏡頭依然為1200萬像素，其中主攝鏡頭光圈升級為f/1.6，採用7鏡片設計； 超廣角鏡頭光圈為f/2.4，等效焦距13mm；長焦鏡頭等效焦距52mm，鏡頭光圈f/2.0。

iPhone 12系列中，相機真正大幅提升的是iPhone 12 Pro Max。iPhone 12 Pro Max採用了單位像素1.7微米的大尺寸傳感器，並且將廣角鏡頭的防抖升級為了傳感器位移OIS防抖，並且長焦鏡頭的焦距提升到了65mm。

在拍攝功能上，iPhone 12系列全部支持4K HDR杜比視界視頻拍攝，這也是手機首次在視頻拍攝支持杜比視界。對於兩款Pro機型來說，蘋果在後續iOS 14.3固件升級中加入了Apple ProRAW格式圖片的支持，讓那些對iPhone有更多要求的人，可以直接使用iPhone原生相機拍攝RAW文件並且根據自己的想法對RAW文件進行處理，靈活度自然也更高。

眾所周知，蘋果在iOS 10時代已經可以支持的RAW，但是如果想要使用iPhone拍攝RAW格式文件後期處理，只能依靠第三方相機程序，比如Halide Camera、Pro Camera等。Apple ProRAW的加入，讓iPhone終於原生支持RAW格式拍攝了，也算是補全了iPhone原生相機的最後一個短板了。

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還有不到一個月時間，蘋果2021款的iPhone即將登場，新的iPhone大概會依然延續1200萬像素的設計，也會繼續打磨1200萬像素。至於2021款iPhone會帶在影像上帶來怎麼的新功能，等到9月發布會，一切都將揭曉。

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