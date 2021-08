Back To School 2021 Apple Macbook Air、iMac學界優惠最抵入手攻略!8月又有不少學界電腦減價優惠,當中最多人留意的當然是Apple的MacBook、iMac及iPad,難得有得平又有不少贈品,非常抵玩。不過提供Back to school學界優惠的都有幾間,究竟如何購買才是抵上加抵?下文立刻為大家格價比併。



今年提供Apple MacBook、iMac、iPad的Back to school學界優惠主要分3間機構,包括「Apple教育商店」、「STUDIO A」以及「HKT U-Mac Program」。Apple官方教育商店及STUDIO A不單有折扣優惠外,還有不同的贈品;而HKT U-Mac Program就在網店購買外,更會在各大院校roadshow,方便學生即時訂購。不過究竟哪店購買會更抵?記者就精選了8款Apple產品,包括M1 MacBook Air、MacBook Pro、M1 iMac以及iPad Pro等,列出價格折扣、額外回贈或贈品,好讓各準買家參考。

MacBook、iMac等Apple產品一向都很少減價,所以每年Back to school優惠一出,即吸引不少學生購買。(資料圖片)

基本上Apple教育商店與STUDIO A的學界優惠售價折扣相若,最大分別在於贈送的禮物有所不同。當然Apple官方送的AirPods比起STUDIO A吸引,不過後者有更多不同的配件以優惠價同時購買,另有吸引處。但如果不想太多贈品,反而實實在在有更大的折扣,HKT U-Mac Program就更加抵買,每款機的折扣更多,而且用指定信用卡購買有更多回贈,直接平得更。

如購買M1 MacBook Pro 13吋時,HKT U-Mac Program連MOX信用卡 5%回贈以及MOX新客戶優惠,減減埋埋只需要約$7969埋單,比Apple教育商店平近千元(當然還未扣除贈品AirPods),直接折扣就更抵買。不過以往不少買家經驗指,U-Mac Program訂機可能需時會較長(如沒有現貨,需要等待1個多月才有),如果急用機的準買家就需要留意。

HKT U-Mac Program 優惠一覽



更多額外優惠

除了有一大堆MacBook、iMac優惠外,還有更多非常抵的優惠。包括回收計畫、24個月分期。而且以Mox信用卡簽賬達指定金額或以上,可賺取額外高達5% CashBack回贈,還有 提供高達75折的優惠價購買AppleCare+,以延長MacBook的保養期至三年,並每12個月享有多達兩次意外損壞的保障服務。

13間大專院校推出U-Mac Program優惠計劃時間表

-香港城市大學 City University of Hong Kong (8月16日開始)

-香港大學專業進修學院 HKU SPACE (即將推出)

-香港浸會大學 Hong Kong Baptist University (即將推出)

-嶺南大學/嶺南大學持續進修學院 Lingnan University/Lingnan Life (即將推出)

-香港中文大學 / 香港中文大學專業進修學院 The Chinese University of Hong Kong / CUSCS (8月16日開始)

-香港教育大學 The Education University of Hong Kong (8月16日開始)

-香港恒生大學 The Hang Seng University of Hong Kong (8月16日開始)

-香港理工大學 The Hong Kong Polytechnic University (8月9日開始)

-香港理工大學專業及持續教育學院 The Hong Kong Polytechnic University College of Professional and Continuing Education (8月16日開始)

-香港科技大學 The Hong Kong University of Science and Technology (8月9日開始)

-香港公開大學 The Open University of Hong Kong (即將推出)

-香港大學 The University of Hong Kong (8月13日開始)

-VTC (8月9日開始)



Apple教育商店 優惠一覽



Studio A Back to school 優惠一覽



