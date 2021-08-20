Back To School 2021 Apple Macbook Air、iMac學界優惠最抵入手攻略！8月又有不少學界電腦減價優惠，當中最多人留意的當然是Apple的MacBook、iMac及iPad，難得有得平又有不少贈品，非常抵玩。不過提供Back to school學界優惠的都有幾間，究竟如何購買才是抵上加抵？下文立刻為大家格價比併。



今年提供Apple MacBook、iMac、iPad的Back to school學界優惠主要分3間機構，包括「Apple教育商店」、「STUDIO A」以及「HKT U-Mac Program」。Apple官方教育商店及STUDIO A不單有折扣優惠外，還有不同的贈品；而HKT U-Mac Program就在網店購買外，更會在各大院校roadshow，方便學生即時訂購。不過究竟哪店購買會更抵？記者就精選了8款Apple產品，包括M1 MacBook Air、MacBook Pro、M1 iMac以及iPad Pro等，列出價格折扣、額外回贈或贈品，好讓各準買家參考。

MacBook、iMac等Apple產品一向都很少減價，所以每年Back to school優惠一出，即吸引不少學生購買。（資料圖片）

👇👇即睇8款精選Apple Back to school優惠👇👇

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基本上Apple教育商店與STUDIO A的學界優惠售價折扣相若，最大分別在於贈送的禮物有所不同。當然Apple官方送的AirPods比起STUDIO A吸引，不過後者有更多不同的配件以優惠價同時購買，另有吸引處。但如果不想太多贈品，反而實實在在有更大的折扣，HKT U-Mac Program就更加抵買，每款機的折扣更多，而且用指定信用卡購買有更多回贈，直接平得更。

如購買M1 MacBook Pro 13吋時，HKT U-Mac Program連MOX信用卡 5％回贈以及MOX新客戶優惠，減減埋埋只需要約$7969埋單，比Apple教育商店平近千元（當然還未扣除贈品AirPods），直接折扣就更抵買。不過以往不少買家經驗指，U-Mac Program訂機可能需時會較長（如沒有現貨，需要等待1個多月才有），如果急用機的準買家就需要留意。

下文即睇 3家提供Apple Back to school優惠詳情

HKT U-Mac Program 優惠一覽



👇👇即睇U-Mac Program的各MacBook、iMac及iPad等教育優惠（點下圖放大）👇👇

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更多額外優惠

除了有一大堆MacBook、iMac優惠外，還有更多非常抵的優惠。包括回收計畫、24個月分期。而且以Mox信用卡簽賬達指定金額或以上，可賺取額外高達5% CashBack回贈，還有 提供高達75折的優惠價購買AppleCare+，以延長MacBook的保養期至三年，並每12個月享有多達兩次意外損壞的保障服務。

13間大專院校推出U-Mac Program優惠計劃時間表

－香港城市大學 City University of Hong Kong （8月16日開始）

－香港大學專業進修學院 HKU SPACE （即將推出）

－香港浸會大學 Hong Kong Baptist University （即將推出）

－嶺南大學/嶺南大學持續進修學院 Lingnan University/Lingnan Life （即將推出）

－香港中文大學 / 香港中文大學專業進修學院 The Chinese University of Hong Kong / CUSCS （8月16日開始）

－香港教育大學 The Education University of Hong Kong （8月16日開始）

－香港恒生大學 The Hang Seng University of Hong Kong （8月16日開始）

－香港理工大學 The Hong Kong Polytechnic University （8月9日開始）

－香港理工大學專業及持續教育學院 The Hong Kong Polytechnic University College of Professional and Continuing Education （8月16日開始）

－香港科技大學 The Hong Kong University of Science and Technology （8月9日開始）

－香港公開大學 The Open University of Hong Kong （即將推出）

－香港大學 The University of Hong Kong （8月13日開始）

－VTC （8月9日開始）



Apple教育商店 優惠一覽



👇👇即睇Apple教育商店各MacBook、iMac及iPad等教育優惠（點下圖放大）👇👇

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Studio A Back to school 優惠一覽



👇👇即睇STUDIO A各MacBook、iMac及iPad等教育優惠（點下圖放大）👇👇