iPhone 13 預購｜雖然Apple尚未公佈詳情iPhone 13，不過想快人一步，率先第一時間入手最新 iPhone 13系列，都有方法！《香港01》科技玩物頻道記者都搜羅多間電訊商，方便大家搶機！現時 3 香港、中移動及 SmarTone 都開始接受新機王預訂，下文亦附上登記連結！



（內容持續更新）



3 香港--5G GO Phone會

3 香港--5G GO Phone會（3 香港網站圖片）

想即時入手機王？只要輸入手機號碼、英文姓名、電郵地址，完成網上登記，免費加入3 香港的5G GO Phone會，就可以緊貼最新情報，參與新機王體驗會，搶先感受新機！另外，登記者可享有早鳥優惠，額外$500機王折扣以及3,000易賞錢積分！ 以下有6點注意位，值得大家參考一下。

$500 手機折扣優惠的有效期去到幾時？即睇6點注意位！【點圖放大】

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(按此進入，3 香港登記連結)

SmarTone--RED Pass

SmarTone--RED Pass （SmarTone網站圖片）

只要簡單幾步完成網上登記，取得SmarTone RED Pass，即可預先排隊出機，越早申請，輪候位置都越前！

整個訂機過程，都無需繳付任何訂金，而且有訂機配額竟然多於一個，想同親友一齊出機完全無難度！不過SmarTone的RED Pass有4個注意位，值得大家事前參考一下！

訂機配額有幾多個？即睇4點注意位！【點圖放大】

(按此進入，SmarTone登記連結)

中移動--Mylink Pass

中移動--Mylink Pass （中移動圖片）

中國移動都有推出MyLinkPass，不論是新號碼上台，亦或現有CMHK用戶都可以進行網上登記，搶先收風，入手年度旗艦手機。如果想順利出機，有一個動作記得要做，否則好難查看自己的預訂狀態啦！

做少一個動作可能出唔到機？即睇3點注意位！【點圖放大】

(按此進入，中國移動登記連結)

除了 Apple HK 之外，有興趣的朋友可以優先在各電訊商登記。直至截稿時，csl.、香港寬頻、SUN Mobile、1O1O尚未有提供預訂計劃，可能要稍為等一等，待蘋果官方的發布會的反應。

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Apple很大機會將於9月舉辦秋季新品發佈會，到時就會推出iPhone 13系列。今年如同往年一樣，流傳好多iPhone 13的傳聞消息，例如會推出8種新顏色、定價驚人！早前，有網民在連登討論區發帖，引起大家熱烈討論，並回應：「依家愈嚟愈冇新意」！

同場加映：iPhone 13五大傳聞 TouchID回歸／開價萬八蚊？連登仔：冇新意



👇👇今年iPhone 13出哪8種新顏色呢？iPhone 13有5大傳聞！【點圖放大】👇👇

雖然每次出iPhone蘋果迷都會好期待，不過都有可能引起支持者失望而轉會。立即看看網民回應！

👇👇連登仔到底點睇iPhone 13？【點圖放大】👇👇

想知道第3、4、5傳聞，以及更多網民的反應？即睇全文：iPhone 13五大傳聞 TouchID回歸／開價萬八蚊？連登仔：冇新意