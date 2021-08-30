Dear Jane 自肥企劃?｜出Fat Coffee With 肥仔搪膠夾 阿徐搞cafe

利申先，唔係Dear Jane 全員自肥，而係隊中低音結他手伍漢邦（Jackal Ng），跟拍檔Gavin So一齊搞咗個名為「Fat Coffee With」的聯乘project，吉祥物是一位飲用了大量咖啡因，刺激得舉高雙手的肥仔「阿發」，究竟這個「自肥企劃」有咩玩呢？



徐濠縈到場參觀。

唔係賣咖啡．係賣咖啡因般的刺激

這是一個咖啡品牌嗎？「Fat Coffee With」這名字有咩深層意思呢？Jackal解釋：「其實我係飲茶派，但工作關係，我要飲好多咖啡，要一take過吸收大量咖啡因，即時醒神。」Jackal跟Gavin正希望這品牌能為玩家、用家的生活帶來像咖啡因般即時且大量的刺激，垂決定以Coffee做主題，而Fat不是肥，而係「發」（搞生意邊個唔想發），With則代表與不同單位一齊合作crossover，比如今次在AMAZ exhibition搞公仔，就係「Fat Coffee With AMAZ」：

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8月29日首次舉行 Fat Coffee With AMAZ Gallery 活動，在百德新街AMAZ by Lokianno Gallery發售100隻 6吋「發仔」模型，每個均有獨立編號。而在gallery內亦有一系列用「速遞咖啡因激發生活」為概念，以紙皮箱、快運sticker標籤為元素的畫作。

掛畫全部是用紙皮箱、快運sticker、封箱膠紙做元素。（點圖放大）

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買人哋嘢難百分百滿意．不如自己造

那創作Fat Coffee With的動機又是甚麼呢？所謂求人不如求己，Jackal和Gavin都是購物迷，然而市面及網上商品無數，卻未必能百分百令自己滿意，於是就想到不如開品牌製作先滿足自己需要的單品。

原來發仔的造型會根據不同合作而起變化，比如HER是一家cafe，發仔會捧著熱飲杯，腳踏曲奇滑板。

玩具只係其中一樣元素，發仔係Fat Coffee With吉祥物，代表這計劃的精神，接下來將會跟日本、香港及其他地區的單位合作，立立雜雜、不限於玩具。比如會與「阿徐」徐濠縈主理的時裝店HER，搞期間限定pop up cafe，店內的咖啡系飲品，曲奇、蛋糕都是使用Fat Coffee With提供的咖啡豆泡製，更有時裝及家品小物賣，裝修好靚，打卡一流。

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文中的6吋發仔已經一日內賣清，至於Fat Coffee With HER 就整個9月都會營業，男仔陪女朋友去打卡，又可行埋旁邊間Hot Toys買iron-man，買玩具不一定要落旺角。

Amaz by Lokianno：百德新街53號鋪 （8月29日起暫停營業）

Fat Coffee With HER期間限定cafe：銅鑼灣Fashion Walk百德新街55號地下A及C號舖

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