PS5 9月7日開賣懶人包｜早前PS5全球熱銷1000萬台，但仍然供不應求。每未入手的機迷們仍可以碰運氣抽籤。APITA、Aeon、香港Suning、Log-on等就在9月7日推出抽籤預購活動。記者為大家整理多個PS5登記搶購方法，以及提供直接登記連結，方便大家。



9月8日更新：Sony今次會再重新讓玩家登記，因此再放出登記連結



Sony PlayStation 5（PS5）官方9月再次賣，仍然一機難求，機迷難以入手，炒風仍然「瘋狂」。APTIA、香港Suning、Log-on就公布了最新9月份PS5抽籤預購活動，當然還有不少其他大型連鎖網店，下文為大家一次過整理多個登記連結，簡單登記PS5抽籤。

PS5抽籤又來了，未入手的玩家機會又來了。（林勇攝）

👇👇即睇9月8日PS5 抽籤、預購、購買PS5 多個方法👇👇

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9月8日PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）

Log-On登記抽籤連結：http://bit.ly/LOPS5-7（中籤者會於 9 月 10 日起收到電郵通知 (內附付款連結)，中籤者請按電郵所述的限期前完成購買程序，逾時即作放棄論。取貨日期為 9月27日 (請根據電郵內的指定地點及時段前來領取 ）

Aeon登記抽籤連結：待更新

Apita登記抽籤連結：https://ps5-r4-apitauny.paperform.co/（參加者必須為 已經Follow @apita.hongkong 和 @uny.hk 的 Instagram 專頁，違者將被取消資格。中籤者將於9月尾另外取得電郵通知購買詳情，而不中籤者並不會獲得電郵通知。）

香港Suning抽籤連結：https://www.hksuning.com/cuxiao/ps5registration.html（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）

Sony官方抽籤連結（連結1）： 今次Sony重新讓玩家登記https://www.sony.com.hk/store/zh/（登記日期:2021年9月8日10:00至2021年9月9日23:59、購買日期:2021年9月10日10:00至2021年9月15日，接收到SMS訂購代碼短訊之顧客即代表已預留名額供顧客訂購PlayStation 5）

Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）

Fortress抽籤條款（App登記限定）：沿用2月時登記的資料，不會提供登記。https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/ps5-registration-feb（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）

同場加映：「大馬女神」林明禎最近開始砌高達，見佢拎住《高達W 敗者們的榮光》雙頭龍高達模型以及《Pokemon》figure影相，仲篤住《蠟筆小新》恐龍仔屁屁影相Po上facebook，究竟搞咩？唔理咁多，睇圖先！



👇👇林明禎玩高達（點圖放大）

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