iPhone 13發布前傳聞總匯｜Apple 即將在香港時間 9 月 15 日凌晨舉行新品發布會，如無意外新一代 iPhone 13 系列當成全晚焦點所在，亦因為其被受期待，事前有關這部新機的傳聞真的完全未有停止過。臨近發布會，網上竟然還有 iPhone 13 系列新機顏色洩露。



早前因一系列渲染圖而被網上熱議的粉紅色 iPhone 13 會否成真？（圖 CNET）

「銅色」機身流出、iPhone 13 系列共 10 種顏色上市？

近年 Apple 開始轉走多色機身產品策略，不論是 iPad、Mac 甚至是 iPhone 都明顯想要走出黑、白、金的單色傳統形象，iPhone 甚至每一代都有新的獨家顏色，讓用戶可以輕易區分新舊 iPhone。而來到 iPhone 13，據說除了會保留 iPhone 12 系列的多種顏色之外，較入門的 iPhone 13、13 mini 以及高階向的 iPhone 13 Pro、Pro Max 都據傳各會新增一種新顏色。

iPhone 13、13 mini 上將會新登場的應為 Rose Pink 玫瑰粉紅，其搶眼顏色或能有效吸引更多年輕用戶入手；至於較貴價的 iPhone 13 Pro、Pro Max，據講 Apple 將會將原本的 Graphite 石墨色淘汰、再以更深沉的純黑色替代，另外又會加入全新的銅 Bronze 顏色機身選擇。

新增的銅色 iPhone 13 Pro／Pro Max 據傳有著更鮮明的色彩

如此一來，iPhone 13、13 mini 將會推出的顏色就有黑、藍、紫、白、紅、粉紅，而iPhone 13 Pro、Pro Max 就會有黑、銀、金、銅色選擇，即一共 10 種不同的顏色機身。

iPhone 13 系列發布前最新 12 大傳聞總匯

iPhone 13 系列如果有新的機身顏色固然相當吸引，但 Apple 可不止為各位果粉預備得這麼少，在傳聞中 iPhone 13 系列不論在電量、拍攝能力以及整體效能上都會有所提升，以下就為大家整合了至今為止最新的 iPhone 13 傳聞，在發布會前一定要參考、預習一番！

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不論是想買 iPhone 12 或是 iPhone 13，不少人都想要以 Trade-In 方式舊換新，不過如果要讓手上手機換取最大價值，在 iPhone 13 發布前應該是最後機會。以下《香港01》科技玩物記者就帶來幾個不同平台的回收價格參考，讓大家換機更有預算。

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