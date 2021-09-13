AirPods 3 、iPhone 13 幾乎肯定在9月15號凌晨舉行的蘋果新產品發布現身，手機換款就人人有自己安排。耳機則不一樣，舊AirPods／Air Pods Pro用久後出現電量下跌、雜音問題，No Music No Life真的要焗住換！（哭）

換機前Hold住先。以下的電量起死回生、機身清潔教學跟住做晒未？你對舊AirPods / Pro， 或者可再戰一年，甚至可返Apple Store一換一。



AirPods 3 續航力、防水能力提升 可能度90%

對唔住，雖然本文係教大家為舊AirPods「續命」，但都係要先畀AirPods 3 傳聞毒一毒各位。



gizmochina airpods 3 傳聞圖片

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全文連結：AirPods3 改用AirPods Pro設計｜AirPods Pro 2／Max 2 傳聞整合

AirPods Pro 有雜聲？即check你仲可唔可以一換一

你的AirPods Pro是否將近買了一年？降噪開始有雜聲、電音？超快冇電？如果出現以上小問題。其實，就算沒為AirPods Pro購買Apple Care+，都可以在一年保養期完畢前，於Apple Store預約免費更換新耳機（維修）

前往Apple Store免費更換新的AirPods Pro！（小露寶攝）

保養期前於Apple Store嘗試「維修」。說就說是「維修」但因為耳機太細不能即場維修，大都會更換對新的耳機給買家。究竟如何Check現時AirPods還有沒有保養？Apple Store登記步驟？

Apple Store更換耳機的步驟 即睇下圖解說👇👇👇👇👇👇

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原來只要將AirPods / Pro 連接到iPhone，於設定／藍牙中點擊的使用中的AirPods，並點按右邊的「i」字icon，就能看到耳機的硬件資訊，並找到耳機的序號。你亦可以直接在耳機的包裝盒上找到序號。之後上https://checkcoverage.apple.com/，就能查到保養期限，至於登記更換的步驟細節，可以點擊上邊的圖輯，入面Step by step教你。

保已過．點算好？

如果保養期已過，其實仍有方法搶救電量不足、電子雜音的問題：

冇電咩？做呢三步電量或可起死回生

AirPods 的翻充次數比手機更密，不少用家都表示電池續航力不斷下降，耳機電量已無法應付一整天的日常使用。有Reddit用家就公開了非常簡單的方法，3步令你的耳機電池起死回生。



打開 AirPods 可以知道淨餘電量，不過 Apple 沒有告訴用家 AirPods 的電池壽命（陳錦洪 攝）

延長續航力原理

使用這個非官方的方法，其實並不會增加／回復鋰電池本身的電量，這個方法目的是為了令 iPhone 和 AirPods 的電池管理（BMS），重新評估耳機電量的上下限。因此，只要你的 AirPods 電池實際續航力比電池管理系統認為高，就有機會用這個方法延長。目前這個說法也只是在 Reddit 上討論出來，也有部分網民表示用了這個方法仍不能延長他手上的 AirPods 續航力。筆者即使成功，效果也沒有 smakusdod 的好，但由於操作簡單又免費，其中一試無妨。



有雜聲？降噪變差？清潔耳機或可解決問題！

其中AirPods Pro的降噪功能，原理是先要以耳機表面的收音咪接收／分析環境雜音，如果上的金屬網膜沾了塵埃雜物，就有機會發出「之之聲」的電音噪音。如果跟以下步驟自行清潔，就有機會解決問題，令耳機再戰一年。

👇👇👇連登網民3個建議令AirPods PRo 降噪力提升（點圖放大）👇👇

👇👇👇點圖看AirPods Pro清潔步驟教學（點圖放大）👇👇👇

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其實講文明講衛生，AirPods冇雜聲都可以時常清潔一下。以下有教學，還會教你有7點不能做，或者會弄壞耳機喔！

↓↓↓↓清潔消毒iPhone／AirPods 7大重點（點下圖放大解說）↓↓↓↓

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同場加映：消委會33款真無線藍牙耳機評測報告👇👇

藍牙又唔一定要用ANC降噪，再睇香港消費者委員會最新33款全無線藍牙無線耳機評分！

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第1至15位款式，請點擊看全文：消委會33款全無線耳機評測AirPodsPro/Bose/Sony哪款性價比高？