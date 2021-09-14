iPhone 13 保護貼偷跑｜Apple 最新旗艦 iPhone 13 將會在香港時間 9 月 15 日凌晨正式發布，但實機理應最少等多十數天才正式面市，想不到就在此時，其專用屏幕保護貼已經偷步上架，而且還要是在香港買到。



以專賣平價產品著名的深水埗電子特賣城，在 13 日晚上就突然上架了幾款不同尺寸的玻璃保護貼，而根據包裝上的標籤，他們全都會是未發布的 iPhone 13 系列機種所用。

較為耐人尋味的是，今次在電子特賣城發售的保護貼一共有四款，分別為「iPhone 13 6.1」、「iPhone 13／13 Pro」、「iPhone 13 mini」以及「iPhone 13 Pro Max」，換言之即有「5 個型號」的 iPhone 13，與早前傳聞中與 iPhone 12 陣容相同、即「4 個型號」的型號資料有一定出入。

原本將同尺寸的 iPhone 13 與 iPhone 13 Pro 一同計算，應該只有三個尺寸的保護貼，但如今多出的一張「iPhone 13 6.1 」 就令人有多一重聯想（圖 深水埗電子特賣城）

而如果多出來的「iPhone 13 6.1」真有其機，我們可以推測 iPhone 13 以及 iPhone 13 Pro 的尺寸將會比起 iPhone 12、iPhone 12 Pro 更大，而 6.1 吋屏幕版本則可能成為 iPhone 13 mini 以外的另一平價選擇。

電子特賣城其後又開出了其中的 iPhone 13 6.1 保護貼，在屏幕最上位可以見到聽筒位移近機頂，雖然沒有以黑塊標示出瀏海的佔位，但可以想像 iPhone 13 的瀏海應一如傳聞所講將會縮窄（圖 深水埗電子特賣城）

iPhone 13 系列發布前最新 12 大傳聞總匯

iPhone 13 系列即將在今晚登場，在傳聞中 iPhone 13 系列不論在電量、拍攝能力以及整體效能上都會有所提升，以下就為大家整合了至今為止最新的 iPhone 13 傳聞，在發布會前一定要參考、預習一番！

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不論是想買 iPhone 12 或是 iPhone 13，不少人都想要以 Trade-In 方式舊換新，不過如果要讓手上手機換取最大價值，在 iPhone 13 發布前應該是最後機會。以下《香港01》科技玩物記者就帶來幾個不同平台的回收價格參考，讓大家換機更有預算。

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