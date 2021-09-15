iPhone 13 規格／顏色／新功能｜新一代 iPhone 13 系列登場，究竟這部新機是否值得換？有甚麼賣點、適合什麼人購買／升級呢？即睇8個最適合「你」的新機賣點。



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【第1類：想要靚色機身的你】

近年 Apple 走多色機身策略，iPhone 每年都追加新的獨家顏色，令用戶拿上手時能更輕易被認出「嘩！係iPhone 13呀！」由入門機 iPhone 13、13 mini 以至高階機 iPhone 13 Pro、Pro Max 會各自新增多種新配色：13／13 mini 會推出女生都難以carry的 subtle pink 粉紅。而大機13 Pro、Pro Max就追加天峰藍色。

iPhone 13 8樣改變 最適合呢種人買

換言之全iPhone 13系列將有10隻色，但除了轉新色外，還有新多新功能及新改變，一齊睇睇那8類用家，最應該馬上升級／買機用 iPhone 13！

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【第2類】想要靚芒的你：iPhone 13 Pro/ Pro Max 會提供120Hz 刷新率 Super Retina XDR with ProMotion 螢幕，會視螢幕內容自動適應刷新10Hz 至 120Hz 的更新率。同時峰值亮度高達 1,000 尼特，HDR 可拉大到 1,200 尼特，睇Netflix就正啦！

【第3類】不喜歡M字額瀏海的你：iPhone 13 雖然未能做到傳聞中的無瀏海、屏下指紋解銷，但機頂的「M字額」就收窄了，會有 20% 的縮水，機身四邊的黑邊亦都收窄了一點。

【第4類】無法接受全無線充電的你：曾有消息指 Apple 曾打算推出的無插槽設計，據新消息指出在 iPhone 13 這一代尚未能實現，機上依然會保留有 Lightning 線的插槽。

【第5類】iPhone常常不夠儲存空間的你： iPhone 13 Pro / Pro Max 將首次加入 1TB 的儲存容量選擇，而此前 1TB 容量只在 iPad 產品線上出現過。

【第6類】喜歡拍照的你：上代只有Pro級機種提供的Sensor-shift防震，今代下放至iPhone 13。而iPhone 13 Pro/Pro Max 的長焦 77mm 相機升級至 3 倍變焦；f/1.8 6 鏡片超廣角相機增強進光量，更可用作微距拍攝；而最基本的廣角 f/1.5 主鏡頭，則換上更大片的 CMOS。

【第7類】喜歡用手機拍片的你：過去只可在人像模式拍照才能使用的人工散景，將進一步融入至拍片中使用，apple稱之為cinematic功能，雖然未公開真正用法，但似乎相機會懂得分析畫面中不同人物之間流暢變換對焦，做到大電影的效果。

【第8類】電話常常沒充電的你：屏幕更新率提高，加上使用6 核心 CPU+ 5 核心的GPU的 A15晶片，iPhone 13系列全都配置了更大的電池。iPhone 13增加2小時續航力，iPhone 13 Pro增加個半小時續航力，而iPhone 13 Pro Max更足足加多了2.5小時續航力！

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Apple/先達/電訊商11款舊型號iPhone Trade-In價清單

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（所有數據只供參考，最終以店方價計為準）