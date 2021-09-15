iPhone 13無驚喜、iPad mini6反成主角？科技界達人點評Apple新作

iPhone 13 科技界專家點評｜Apple 在 15 日凌晨時份正式帶來 iPhone 13 以及其他幾樣新品，綜觀網上評價，對於今次發布會的「主角」iPhone 13 似乎就以失望聲音居多，反而 iPad、Apple Watch 等新品就帶來驚喜。

《香港01》科技玩物記者就趁 Apple 新品新鮮發布之際，找來幾位資深的科技界達人分享一下他們對於幾樣新產品的看法。



方保僑：打算入手 iPad mini 6、天峰藍 iPhone 13

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指他有興趣入手iPad mini 6、天峰藍 iPhone 13（資料圖片）

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑在接受記者訪問時提到，今次 Apple 發布的幾樣新品絕大部份都是「加強版」，除了 iPad mini 轉用了全新的設計、規格，包括加大了的屏幕、A15 Bionic 處理器、整合 TouchID 的開關鍵等等，他作為用家基本上是必買的一代。

談及 iPhone 13，雖然方保僑亦認為 iPhone 13 的升級有限、只有攝影功能等小長進，但他依然有打算入手一部 iPhone 13 Pro Max 的天峰藍色。

天峰藍色為今代 iPhone 13 Pro／Pro Max 新增的顏色，選色較 iPhone 12 的淺得多（圖 Apple）

另外出於全球晶片短缺的考慮，方保僑認為 iPhone 13 的供貨將會相對受阻，從而帶起炒賣風氣；另一方面，它又估計 Apple 會因應晶片資源的短缺，而將生產力分配予更貴價的 iPhone 13、13 Pro 等機種，而利錢較少的 iPhone 13 mini 以至 iPhone 12 等舊代機應會變得較為次要。

三禾電氣 Simon：令人失望的 iPhone 新作、但睇好前期炒市

先達手機店三禾電氣東主 Simon 就指出，今次的發布會頗令人失望，尤其 iPhone 13 在鋪天蓋地的傳聞之後，出來的最終成品不單外型上變化欠奉，然且在功能上的提升都不大。反而 iPad mini 6 不單設計、用料有新意，其價格亦落在一個不俗位置，其性價比獲 Simon 好評。

不過雖然 Simon 認為 iPhone 13 系列誠意欠奉，但他對於炒賣市場甚為樂觀。他預計今次 iPhone 13 系列推出初期仍然最少會有數百元「水位」，不過若非出現大量缺貨，iPhone 13 的炒風應不會延續太長時間。

資深「果迷」Derek：Apple Watch Series 7 最得我心

現任電台節目主持、大蘋果眾MACitizen會長魏志豪 Derek 作為資深的「果迷」，對於今次的 Apple 新品發布就有略為不同的看法。

首先他認為最驚喜的產品並非 iPhone 或 iPad，而是最新一代的 Apple Watch Series 7，全因終於都有 Apple 產品採用曲面屏幕。而雖然 Derek 是一名 Apple Fans，但卻並非追機一族，目前正在使用的手機仍然是數年前推出的 iPhone XR，不過 iPhone 13 Pro／Pro Max 的 3 倍變焦鏡頭就相當吸引，正打算儲錢換機。

對於炒賣方面的事情，Derek 就表現得興致缺缺，認為今代 iPhone 13 的「入場費」高昂、又遇著疫情關係，未必能成功炒得起。

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