【Apple iPhone 13／iPad Mini 6／Apple Watch 7發布會】果迷期待已久的Apple發布會終於舉行了，早前一堆來自9to5mac、MacRumors、大陸廠等的傳聞一一落空，不知各位會否相當失望。以下就總結是次發布會5個驚喜位及5個失望位。



Apple 發布會5大驚喜位及5大失望位

【驚喜位01】iPad mini 6新設計

首先最驚喜及顯然易見的便是第6代iPad mini全新機身設計，更加貼邊的螢幕配上四邊圓角。小小一部便可用到8.3吋Liquid Retina。也升級至頂部Touch ID，不再需要在下方留位做開機鍵。

（Apple）

【失望位02】iPhone 13同上代分別不大

今次iPhone 13最大重點落在相機升級及拍片功能上，與上代iPhone 12比較起來並沒有重大的功能上轉變。對於平時不常拍片的iPhone 12用家來說，更是難有升級誘因。

（網絡圖片）

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是次發布會大驚喜實在不多，主要只是 iPhone 13 終於有 120Hz，但此功能也是在Android 平台一早已有，難免又會引起 An/iPhone 用家兩派又網上大戰。對於不少想戴住口罩用指紋開機的用家來說，等了幾年又願望落空實在失望頂透。重點的高階拍片對於很多用戶來說也只是雞肋，令人感到iPhone 好像距離用戶越來越遠。

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