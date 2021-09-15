小米平板Xiaomi Pad5實試｜二千價位支援手寫筆、體驗直迫iPadPro

小米平板MiPad5香港上市｜當Apple發表新一代 iPad 9、iPad mini 的同時，市場上其實有幾間廠商一樣有平板推出，而且有力拉近與 Apple 之間的差距。

小米早前在中國大陸發表的小米平板 5 系列絕對稱得上是 iPad、甚至是 iPad Pro 的對手，而在 Apple 發布會後不足廿四小時，今日（9 月 15 日）小米就正式發布小米平板5之國際版 － Xiaomi Pad 5，而且香港市場都將會有售。



小米平板5系列規格、賣點重溫

是次小米發布的 Xiaomi Pad 5，基本上就是讓中國版本的小米平板 5裝上 Google Play 的國際版本，故在規格與賣點上與中國內地版本沒有太大分別，在此可以先重溫一下規格及賣點。

👇👇👇按圖放大看小米平板 5 規格、賣點詳細👇👇👇

+ 1

小米 Xiaomi Pad 5香港上市前速試

即將在香港上市的 Xiaomi Pad 5 以及其專用 Smart Pen（蔡浩騰 攝）

在較早之前，《香港01》科技玩物記者就再有機會試到這部國際版本的 Xiaomi Pad 5，在外型、操作手感上的確與中國版本的小米平板 5（即早前以水貨形式流入香港的版本）沒有太大分別，不過今次試玩的時間更充裕，讓我們可以更深入地體驗到 MiPad 5 的各項功能，尤其是它的影音輸出、以至手寫筆的操作等等。

採用 11 吋、2560 x 1600 解像度之 LCD 屏幕，最高更新率為 120Hz，另外手指觸控採樣率同樣為 120Hz，小米為其於機身前後加入了光感傳感器，整體顯示色彩表現上乘（蔡浩騰 攝）

+ 6

小米平板 5／Xiaomi Pad 5 除了規格、外型趨向高階，另外一個賣點就是其專用配件，其中就包括了支援壓感輸入的手寫筆 Smart Pen 操作，其手感不單與 Apple 方面的 Apple Pencil 有些許相似，小米亦特地為其加入了不同的介面功能。

小米 Xiaomi Pad 5 的專用 Smart Pen 支援最高 4096 層級的壓感輸入，另外在筆桿上又有兩個實體鍵（蔡浩騰 攝）

+ 2

Xiaomi Pad 5 香港售價／上市詳情

根據早前我們從小米官方獲得的訊息， Xiaomi Pad 5 以及 Smart Pen 鐵定會在香港市場登陸，然而具體的發售時間尚有待公布，預料會在今個月尾的時侯有進一步的消息。

在售價方面，根據小米稍早前公布的 Xiaomi Pad 5 歐州價錢，其以 349 歐羅價錢起步、另又有 299 歐羅的「早鳥價」，換算為港幣即約＄2700，預計 Xiaomi Pad 5 來到香港時可以的價錢亦應相去不遠，但當然，這仍有待小米官方最終的最終消息。

同場加映：iPad mini 6／iPad 9 懶人包｜Touch ID加持 規格／售價一文睇清



Apple 秋季發布會 2021（California Streaming）一如果迷期望，一口氣公開多款 Apple 新硬件，除 iPhone 13﹑iPhone 13 Pro 外，果迷期望的 iPad mini 6 和 iPad 9 也現身。其中，記者認為 iPad mini 6 甚至比 iPhone 13 帶來更大驚喜，一齊睇兩部新 iPad 有什麼特色，以及 5 個升級 iPad mini 6 的原因。

👇👇iPad mini 6 規格／功能／顏色／價錢／發售日👇👇

+ 4

按此繼續閱讀：iPad mini 6／iPad 9 懶人包｜Touch ID加持 規格／售價一文睇清