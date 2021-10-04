「當其他廠商都在說自己的手錶續航變長幾個小時的時候，蘋果在說我們的手錶充電速度變快了！」 首先我要明確說明的是，如果你是Apple Watch Series 5/6的用户，那麼完全沒有任何必要升級Apple Watch Series 7；而如果你是更早的Apple Watch用户想考慮升級換代，我也依然不推薦你選購Series 7，主要原因有以下幾點：



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1、老套的外觀設計，只能靠新顏色博眼球

與此前媒體爆料的全新外形不同，Apple Watch Series 7依然沿用了以往的外觀設計，唯獨吸引人的只有五款新的配色；而像屏幕顯示區域比上一代大了約20%、室內亮度提升70%（手腕下垂時）、充電速度最多快33%、錶殼更加堅固耐用這些蘋果自己強調的「大升級」，實際上只能算是基礎的常規升級。作為Apple Watch Series 6用户，看到這些「大升級」後我忍不住笑了。

2、電池容量不敢提，只敢提充電速度

既然蘋果對電池容量隻字未提，那我也只能猜想Apple Watch Series 7的電池容量根本沒有任何提升，你依然需要1天/1.5天一充，而且這還是在電池健康值較高的情況下。隨着充電次數的增加，電池在衰減到一定程度後很難再撐滿1天，這個時候快充就派上了用場。但我差的是這十幾分鐘的充電時間嗎？我差的是那0.5—1天的續航啊！

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3、功能上沒看到升級，Apple Watch Series 6全都能滿足你

在功能上，我真的沒看到Apple Watch Series 7有什麼升級，像血氧測量、睡眠監測、摔倒檢測、正念練習（其實就是Series 6上的「呼吸」功能）、體能訓練等等，這些功能在Apple Watch Series 5/6上幾乎全都包含了，那我為什麼還要花更多的錢去買Series 7呢？給我個理由先。

4、想象一下在Apple Watch上使用全鍵盤輸入是怎樣一種體驗？

蘋果是這樣說的，「Apple Watch 首次實現了全鍵盤輸入，你可以逐個點按字母，也可使用速滑功能在各個字母間滑動，它還能利用機器學習技術來預測你想輸入的詞。」嗯....對此我可以這樣告訴你，除非你就是想不開，就是不想掏出手機打字，就是要在45mm左右的屏幕上體驗打字的「快感」，那你會習慣這種體驗，否則請像個正常人一樣使用手機打字發訊息。

5、憑啥要為一個沒什麼升級的產品多花120美元？

Apple Watch Series 7發布之後（399美元），Series 6價格立刻降到了279美元，兩款產品差價足足120美元。這還是蘋果官網的價格。（編按：發布時香港官方尚未減價）

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結語：

小夥伴們聽君一句勸：在我看來，不論是對於那些想要升級老款Apple Watch還是第一次購買Apple Watch的消費者來說，減價後的Series 6都是最合適或者說是最划算的選擇。當然，如果你不需要血氧測量、屏幕常亮功能，那麼價格更便宜的Watch SE會更適合你。

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