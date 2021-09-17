iPhone 13 手機殼推薦 iPhone 13 Mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max Case｜買了 iPhone 13 新手機又靚仲要唔平，當然要買個手機殼 Case 加強保護。除了Apple 官方13 款配色Mag Safe 機殼，更有Casetify、Coach、Element Case 等三廠選擇。（本文持續更新）



Casetify iPhone 13 系列再生手機殼

隨著iPhone 13 系列四款手機橫空出世，Casetify 同步將 iPhone 13、iPhone 13 Mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 的手機殼 Case 上架，一如以往是走超強防護軟膠包邊+超硬底蓋設計，更首次使用了「RECASETiFY 回收計劃」收集回來的舊手機殼物料循環再造，結合可生物分解塑膠及回收塑膠材質製成環保再生手機殼，可以看到粉紅、粉藍包邊中，混集了多種不同顏色塑膠微粒，包裝也是 100% 可回收物料，追逐潮流愛地球。

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Kate Spade、Coach iPhone 13 系列

專為女性用家而設計，圖案精美之餘也是由美國手機保護殼品牌INCIPIO製作，兼具時尚及保護性。



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Element Case SPECIAL OPS 軍事感防撞手機殼

Element Case Black Ops 系列以軍事風+金屬物料元素製成手機保護殼，通過了美國軍規 MIL-STD-810G 認證，可承受 1.22 公尺高度摔落，更針對iPhone 13突出鏡頭設計而將邊緣處加厚，相當細心。它採用獨家Self-repairing Material (自我修復刮傷塗層)，日常入袋、放上檯面時的輕微磨擦刮痕，都能自我修補，相當神奇，加上以抗 UV 物料製作，用耐了也不會變黃。



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Catalyst Influence 軍規手機殼

這系列機殼不單防阻力高，更有獨家「Forward-facing Audio」設計，可以令手機喇叭增強30%音量，好神奇。

Apple 原裝手機殼

有皮革有矽膠保護殼，方便貼證件夾、MagSafe磁吸充電、外置電。



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同場加映：iPhone 13 Pro｜Cinematic人像拍片／微距鏡 5大技術取代單反？

iPhone 13 Pro / Pro Max 影相鏡頭又有突破，三鏡頭不單只質素提升，新超廣角相機可用作「微距拍攝」(macro)，拍片介面更新增Cinematic Video 人像對焦模式。



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