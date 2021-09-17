Casetify Razer｜iPhone 13 手機殼推薦 iPhone 13 Mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max Case｜買了 iPhone 13 新手機又靚仲要唔平，當然要買個手機殼 Case 加強保護。除了Apple 官方13 款配色Mag Safe 機殼，Casetify、Razer、Element Case等人氣品牌都有新作，大把選擇。（本文持續更新）



打手遊要全速運作GPU，部手機零舍熱，電競品牌雷蛇的Razer Arctech系列手機殼，正是專為手遊玩家而設，機背綠色物料具備大量通風孔加強散熱，又使用 TPE 強化邊角提升防護力。(有13mini／13／13 Pro／13 Pro Max 尺寸 各＄239）

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Casetify iPhone 13 系列再生手機殼

隨著iPhone 13 系列四款手機橫空出世，Casetify 同步將 iPhone 13、iPhone 13 Mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 的手機殼 Case 上架，一如以往是走超強防護軟膠包邊+超硬底蓋設計，更首次使用了「RECASETiFY 回收計劃」收集回來的舊手機殼物料循環再造，結合可生物分解塑膠及回收塑膠材質製成環保再生手機殼，可以看到粉紅、粉藍包邊中，混集了多種不同顏色塑膠微粒，包裝也是 100% 可回收物料，追逐潮流愛地球。

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Kate Spade、Coach iPhone 13 系列

專為女性用家而設計，圖案精美之餘也是由美國手機保護殼品牌INCIPIO製作，兼具時尚及保護性。



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Element Case SPECIAL OPS 軍事感防撞手機殼

Element Case Black Ops 系列以軍事風+金屬物料元素製成手機保護殼，通過了美國軍規 MIL-STD-810G 認證，可承受 1.22 公尺高度摔落，更針對iPhone 13突出鏡頭設計而將邊緣處加厚，相當細心。它採用獨家Self-repairing Material (自我修復刮傷塗層)，日常入袋、放上檯面時的輕微磨擦刮痕，都能自我修補，相當神奇，加上以抗 UV 物料製作，用耐了也不會變黃。



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Catalyst Influence 軍規手機殼

這系列機殼不單防阻力高，更有獨家「Forward-facing Audio」設計，可以令手機喇叭增強30%音量，好神奇。

Apple 原裝手機殼

有皮革有矽膠保護殼，方便貼證件夾、MagSafe磁吸充電、外置電。



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同場加映：iPhone 13 Pro｜Cinematic人像拍片／微距鏡 5大技術取代單反？

iPhone 13 Pro / Pro Max 影相鏡頭又有突破，三鏡頭不單只質素提升，新超廣角相機可用作「微距拍攝」(macro)，拍片介面更新增Cinematic Video 人像對焦模式。



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