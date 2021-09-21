iPhone已非Apple主力？想像力不足卻有一重要任務　真正關鍵是它

「發現沒，發布會上沒有M1晶片，感覺庫克都要睡着了。」某直播間彈幕裏飄過這樣一句話，引起了小範圍討論。



這次發布會，被爆料命中的新功能幾乎只有兩個，縮小的瀏海和120Hz刷新率，而搭載M1X晶片的MacBook Pro沒有出現，iPhone依然通過精準又穩定地「擠牙膏」吸引了無數目光。

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雙面庫克的兩場發布會

在視頻中，庫克在MV《California Soul》後開場，他表示，加州一直是很多胸懷夢想的人一展宏圖的地方，也是蘋果的家。接着，他開始介紹Apple TV+。整場發布會中，庫克把存在感放低，更像是一個串場主持。可能也因此，有觀眾才覺得「庫克都要睡着了」。

這讓人想到今年的春季發布會，那是一場非常具有庫克個人風格的發布會。開場時一束光穿過蘋果總部，經過彩虹橋，最後組成了庫克出場的背景，發布會正式開始。當時，庫克以價值觀開場，接着在綠蔭小道上邊散步邊講環保。我們還記得，庫克一度過足了戲癮，親自參加拍攝了一段廣告片。

兩場發布會上，庫克「判若兩人」，意義也截然不同。

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春季發布會上，蘋果重點介紹了M1帶來的「Mac革命」，M1開始裝進iPad Pro，順便推出了紫色版的iPhone。9月份這次發布會上，iPhone 13作為重點，Apple Watch 7優化式升級，iPad小幅更新，iPad mini外觀調整。

一場發布的是圍繞M1晶片，呼之欲出的蘋果大生態；一場發布的是正常進化的iPhone，瞄向10億人的換機需求。

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「最棒iPhone」再無想象力

BlinkAI的一項調查顯示，34%的iPhone用户手裏的手機已使用3年以上。這意味着，蘋果只要激活老用户就可以帶來可觀的銷量。

從iPhone 12開始，蘋果開始「干預」10億用户的換機周期。過去兩個季度，iPhone 12大獲成功，iPhone營收的同步增速分別達到了驚人的65.5%和48.6%。庫克表示，iPhone在二季度更新換代的用户數量應該達到了頂峰。

這意味着高增長後可能會出現乏力。三季度財報會上，蘋果高管也表示，預計第四財季蘋果營收按年增幅將低於第三財季。

而未來幫助蘋果繼續衝擊營收高位的，必須是其它生態鏈產品。三季度，iPhone營收佔比已經降到整體營收的一半以下。同時，蘋果一直看好的軟件服務業務表現穩定。蘋果想要佔據的價值窪地，就在於平板和筆記本電腦市場。

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蘋果開始點名競品

在昨晚的發布會上，蘋果罕見地與競品作比較，直接點名Chromebook和Android平板。庫克也表示，iPad是其它產品無法比擬的。

根據Canalys最新數據，受疫情影響，截至今年一季度，全球PC市場（包括平板電腦）已連續四個季度實現強勁增長，出貨量按年猛增53.1%，達到1.221億台，其中明星產品就是Chromebook。

蘋果也從中受益，iPad和Mac的新增用户中，超5成屬於新增用户。不過，從今年二季度開始，蘋果在美國PC市場的份額下降了3%，雖然仍位居第二，但是是唯一一家出現負增長的主要PC廠商。

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蘋果這時候最需要的就是2599元起步的iPad，是加量又降價的iPhone 13。至於傳聞中搭載M1X晶片的MacBook Pro，一定不會出現在這場發布會上。

雖然國內iPhone 13價格下降在300元到800元人民幣，但根據曾擔任手機行業高管的沈義人的觀點，iPhone13價格下降有匯率降低的因素，同時今年Apple晶片量/價受到影響相對最小，所以利潤並不會受到售價降價明顯影響。

屬於庫克的代表性產品，是圍繞M1晶片的蘋果生態，也是蘋果這家科技巨頭本身。儘管庫克把iPhone 13稱為「最棒的iPhone」，但必須要承認，iPhone已經只是一把幫助用户走進蘋果的鑰匙。

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