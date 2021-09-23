Android病毒／木馬｜資訊安全公司Zimperium 報告指出，發現一款Android木馬程式「FlyTrap」 潛在於App內，從而盜取用戶的Facebook帳號數據及個人資料。今次「FlyTrap」威力強大，手法高明，叫人防不勝防，最終影響144 個國家地區用家！到底有無識破它的方法呢？



【注意1：免費、著數】( unsplash/Masakaze Kawakami)

【注意1：免費、著數】

近年，這類惡意軟件都會以免費、著數做招來，引人中伏！Zimperium 指FlyTrap會潛在於各種免費應用程式，透過Google Play或第三方平台下載App都有機會中招！有「FlyTrap」木馬病毒的惡意軟件會假冒用戶有興趣的事物，例如免費的 Netflix 優惠券代碼、Google AdWords優惠券代碼等，假冒大品牌使用戶放下戒心！

【注意2：登入Facebook】( unsplash/Daniel Romero)

【注意2：登入Facebook】

手機一旦安裝被嵌入FlyTrap的App後，App就會要求用家登入Facebook。留意，該Facebook登入頁面注入了惡意的JavaScript，能夠打開合法的URL！之後默默地蒐集使用者的臉書名稱、位置、電子郵件、IP位址以及帳號相關資料！

想知Google Play有無行動？如今尚可以下載？即睇第3至第4的注意位！【點圖放大】

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總言而之，雖然 Google Play Store 設下重重保護機制，不過對於 Android 系統的安全威脅依然此起彼落，這類木馬病毒實在叫人防不勝防！

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最近又有 9 個 Apps 被發現會以偽裝手段竊取用戶的 Facebook 帳戶、密碼，其中包括星座、健身以至極多人會下載的相片編輯 Apps。

👇👇👇按圖放大看 9 個植入 Facebook 木馬 Android Apps👇👇👇

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