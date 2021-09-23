iPhone 13 實機開箱試玩外媒評測　電量有驚喜／微距鏡拍到烏蠅翼

iPhone 13 ／ 13 Pro 開箱試玩 外媒率先評測｜外國媒體已率先試玩了iPhone 13 mini／iPhone 13／iPhone 13 Pro／iPhone 13 Pro Max 約一星期，現公開大量實機評測報告：Cinematic mode 人像拍片、Photographic Styles影相濾鏡、Macro微距鏡等，但最意想不到，各大媒體讚得最多的，竟然是電量！



外媒率先開箱：iPhone 13 Pro 開箱｜天峰藍實機超靚 粉紅、午夜黑等9色機曝光

The Verge 試玩iPhone 13 報導截圖

相機變得更聰明

【Engadget】記者認為iPhone 13 辨識人臉及動物臉孔的能力又提升了，並會聰明地以黃框、白框去標示主體及「潛在主體」，而且當主體走近步遠鏡頭時，會自動變得清晰／模糊，但嘗試重中調整對焦點時，系統仍有一些問題出現，點擊框子也無法對焦，構圖上如果有一些障礙物在中間，也會影響系統追焦。

Engadget記者認為iPhone 13 辨識人臉及動物臉孔的能力又提升。（Engadget圖片）

【CNN Underscored】Photographic Styles是新型態的相機filter，可說是最接近「Pro Mode」專業模式的影相介面，你可以客製filter，在按快門前已經能預覽效果，有standard／vibrant／rich contrast／warm／cool 5種選擇。記者最喜歡Warm暖色系，藉添加金、橙色去tune色，不會顯得過度飽和。至於Cool mode 則是添加藍色調，並加強對比度，側重暗位清晰細節。記者亦期待這個功能可以下放到12或其他舊機。

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外媒評測 iPhone 13系列 快閱圖輯（點圖放大）

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macro 微距鏡頭

【input】試玩macro鏡，試相連銀紙紋理、蒼蠅羽的細節也拍下來！！他們又發現pro／pro max 的1x 3x 鏡頭其實在開Marco mode時都有開動，3個鏡頭其實有各自獨立對焦拍照，似乎是用作收集資訊，協助Ultra wide 鏡頭「後製」macro相片，但記者卻不太喜歡這個做法，因為不同鏡頭拍出來的畫面構圖其實有些微差異，這問題在拍片時會更明顯。

【CENT】針對微距鏡頭寫了評價，在高光度／中級光度環境，記者認為是他使用過的手機中歷來最出色的macro，雖然仍比不上無反相片，拍攝飲食品甚至螞蟻在一粒提子上爬行，非常好玩。而在低光度時，系統會使用超廣角鏡拍macro，因為需要極近距離拍攝，手機和用家會阻擋了光線，效果平庸。

CENT記者試用iPhone 13 Pro 的微距鏡頭拍攝食物，但在餐廳光線不足的情況下，效果不算出色。

官方iPhone 13 Pro Macro 微距鏡試相（點圖放）



官方iPhone 13 Pro 低光攝影試相（點圖放）



Cinematic Mode 人像拍片

【The Wall Street Journal】對Cinematic mode拍片頗為不滿，認為後製散景很假，手指、鼻子有時會不見了，仍需要作出改良。

【Engadget】對Cinematic mode拍片感滿意，但背景模糊的效果仍很奇怪，看得出是人為製造，需要手動更改設定令效果自然一點。

Engadget圖片

【CNET】記者試玩了iPhone 13/13mini，針對Cinematic mode的表現有詳細解說。他表示人像拍片模式簡單易用，但就無法在昏暗光線不足的情況使用，相機系統會要求你開LED補光燈。後製更改對焦點的介面未完善，更改對焦點的icon太細粒、需要長按去延長對焦時間，也有點難掌握。

電量勁爆 網媒人人讚好！！！

【Verge 試 13】記者試用iPhone 13，由早上7時玩到午夜12時都不用充電，他有試影相，睇片，上網、打email及打機，最少連續用了5小時。但有1次試了很多4K片，就需要在晚上7、8時充電。

【Verge 試 13 Pro】也test了iPhone 13 Pro電量，令人欣喜，記者由早上開始就看了很多4K片，也將屏幕校到最光，直至晚上11時仍然餘下20%電量。記者也做了「壓力測試」，在正式使用情況下，兩部13 Pro/Pro Max 可全日不用充電用到回家。

【Engadgete 試 13 mini】記者嘗試長開iPhone 13 mini，足足用到13小時19分鐘，完勝12 mini但仍未達到一般智能手機的電量水平，但因為一手掌握的迷你機身實在太正，他能夠接受這弱點。

ProMotion display智能省電

The Verge認為120hz對android用家而言不是新事物，但iPhone用家一試就會懂當中分別。配合iOS這個操作順暢的介面，使用體驗非常好。尤其當記者快速「轆畫面」時，字體的刷新率跟手指瀏手機的速度同步配合，畫面不會變得模糊。他們認為apple處理120hz的手法利落，當畫面可動物件較少、甚至是靜止畫面，會自動降低更新率去節省電量。

apple處理120hz的手法利落，在打機睇4K片時會推盡120hz，當畫面可動物件較少、甚至是靜止畫面，會自動降低更新率去節省電量。（apple官方圖片）

同場加映：iPhone 13系列整體續航力提高 Pro Max表現最佳

據外國媒體測試，iPhone 13系列在電池及續航力方面的表現十分亮眼，比起上代iPhone 12同型號的提升有9~18%不等，其中以Pro Max的提升最為明顯。

值得一提是今代iPhone 13 Pro的電池容量和iPhone 13 Pro Max並不相同，後者的容量遠比前者多，差距超過1000mAh，頗為誇張；以至於連iPhone 13的mAh量都比13 Pro多，頗為奇怪。如果很需要較強的電量及續航力，大概13 Pro Max會是比13 Pro好的選擇。

按圖放大iPhone 13系列電池量及續航力表現

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原文：iPhone 13系列外媒實測手機電量 續航力大提升 這型號增18%稱王

iPhone 13系列續航力表現

據蘋果官方發布，iPhone 13系列一般用家可體驗到的續航力提升（對比12同型號）為：



iPhone 13 mini：提升1.5小時

iPhone 13：提升2.5小時

iPhone 13 Pro：提升1.5小時

iPhone 13 Pro Max：提升2.5小時



外國媒體測試iPhone 13系列電池量

iPhone 13 mini

瓦特小時功率 9.34

電池容量(mAh) 2,438

比12系列同型號提升 9%



iPhone 13

瓦特小時功率 12.41

電池容量(mAh) 3,240

比12系列同型號提升 15%



iPhone 13 Pro

瓦特小時功率 11.97

電池容量(mAh) 3,125

比12系列同型號提升 11%



iPhone 13 Pro Max

瓦特小時功率 16.75

電池容量(mAh) 4,373

比12系列同型號提升 18.5%



官方iPhone 13規格頁面上的續航力資訊：

影片播放時間：

iPhone 13 Pro Max: 28小時

iPhone 12 Pro Max: 20小時

iPhone 13 Pro: 22小時

iPhone 12 Pro: 17小時

iPhone 13: 19小時

iPhone 12: 17小時

iPhone 13 mini: 17小時

iPhone 12 mini: 15小時



音樂播放時間：

iPhone 13 Pro Max: 95小時

iPhone 12 Pro Max: 80小時

iPhone 13 Pro: 75小時

iPhone 12 Pro: 65小時

iPhone 13: 75小時

iPhone 12: 65小時

iPhone 13 mini: 55小時

iPhone 12 mini: 50小時

