iPhone 13 炒價更新｜Apple iPhone 13 系列開售在即，在新機新功能之外，不少人更關心新 iPhone 的炒價行程。究竟新 iPhone 13 系列炒唔炒得起？《香港01》科技玩物記者在 iPhone 13 開賣前，就找來旺角先達廣場中人分享一下，再找來網上資料作初步分析。



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先達中人預估：iPhone 13 Pro Max 天峰藍最炒得

記者先後訪問了兩位長駐在先達廣場內的手機店店主，分別為 G-World 的 Lo 哥（左）以及三禾電氣的 Simon（右），兩位不約而同推薦 iPhone 13 Pro 天峰藍色為今代「潛力股」(資料圖片)

記者先後訪問了兩位長駐在先達廣場內的手機店店主，分別為 G-World 的 Lo 哥以及三禾電氣的 Simon。雖然在本稿刊登之時，仍未有確切回收價資料，但 Lo 哥以及 Simon 都不約而同估計 iPhone 13 Pro 系列新推出的天峰藍色最有潛力，而且預估大容量的 Pro Max 大機會有更高水位，換言之有心想撈一筆的炒家，自然是劍指 1TB 容量型號了。

對於開賣時的回收價「水位」，兩位的預估都傾向保守，Simon 暫時未敢講實，而 Lo 哥方面透露日前曾有回收手機代理開出「原價+$2000」的盤口，但由於大貨未到，參考價值較細，他個人目前預計 iPhone 13 首日開賣後，應會有約＄500～＄1000 溢價。

東主 Lo 哥透露日前曾有回收手機代理開出「原價+$2000」的盤口，但由於大貨未到，參考價值較細。

iPhone 13 有冇得炒？Lo 哥：睇實 iReserve

Apple iReserve 可以在即日到店買機，一向深受 iPhone 買家／炒家歡迎（圖 Apple）

Lo 哥補充指，iPhone 13 的炒賣存在必然的供求關係，後市能否繼續炒、回收價會否進一步上升，他就稱要視乎 Apple 之後的貨量而定，建議大家看實 iReserve、某型號若然有足夠貨量，回收價就自然會被壓低。

距離 iPhone 13 開售時間越接近，網上預料會有更多有關其炒價的消息出現，臨近夜晚更可能有內地回收商的「暗盤」價之類的資料流出，想要緊貼市場消息就要留意本文更新。不過最後亦要提提大家，iPhone 並非可靠的投資產品、回收價格可升可跌，各位炒賣前宜先衡量自身負擔能力。

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