iPhone 13 炒價更新｜Apple iPhone 13 系列開售在即，在新機新功能之外，不少人更關心新 iPhone 的炒價行程。究竟新 iPhone 13 系列炒唔炒得起？《香港01》科技玩物記者在 iPhone 13 開賣前，就找來旺角先達廣場中人分享一下，再找來網上資料作初步分析。

（最後更新：9月24日 00：15－ 中國內地賣價流出）



*****iPhone 13 系列開賣首日預計炒價將會不斷浮動，想要緊貼市場消息就要留意本文更新，不過亦要提提大家，iPhone 並非可靠的投資產品、回收價格可升可跌，各位炒賣前宜先衡量自身負擔能力。*****

iPhone 13 內地價單曝光：全系列有錢賺、最高＄5000「水位」

在香港 iPhone 13 收機價流出之後，果不其然中國內地的「暗盤」價單亦在深夜時間開出，進一步預示 iPhone 13 系列在明天開賣後的首輪炒價價位。今次流出的價單雖然為內地手機商供人預購 iPhone 13 系列國行版本的賣機價錢，其貨幣單位為人民幣，但由於港版行價出品原價更低、在內地又有一定需求，故國行售價高開，絕對有利港版回收價提升。

網上流出中國內地的 iPhone 13 系列及 iPad 系列的轉售價單

看看各個 iPhone 13 系列型號在此價單的回收價，不難發現全系列都有一定溢價，連一直被視為「炒不起」的 iPhone 13 mini 都有「水位」、粉紅色最為吃香，最便宜的 128GB 型號賣￥5330 人民幣、換算為港幣即約＄6420左右，比原價高出＄500 左右。

而最搶手的「大機」iPhone 13 Pro Max 就更不用講了，全線開出紅盤、1TB 型號賣價達￥15660、換算為港幣即約＄18900 左右，對比原價抬升＄5000 水平。

iPhone 13 香港第一口回收價：最高原價+＄1200？

正當一眾「果粉」、甚至先達場內的老手們都抱著觀望態度期待 iPhone 13 開售，網上就已經傳出了 iPhone 13 系列的首發回收價。

從這第一口回收價目表看來，今次的 iPhone 13 系列果真不出所料是「大機」先行，暫時只有 iPhone 13 Pro Max 有明確的回收價，最高為 512GB 的天峰藍及金色版本，回收價為＄13100，即原價 +$1201。

但頗令人意外的是，率先流出的價單中並未有包括大家認為最搶手的 1TB 容量版本的 iPhone 13 Pro Max，究竟是時間太早、回收商們未能定價，還是 1TB 版本的售價太高，令買家們卻步？

先達中人預估：iPhone 13 Pro Max 天峰藍最炒得

記者先後訪問了兩位長駐在先達廣場內的手機店店主，分別為 G-World 的 Lo 哥（左）以及三禾電氣的 Simon（右），兩位不約而同推薦 iPhone 13 Pro 天峰藍色為今代「潛力股」(資料圖片)

記者先後訪問了兩位長駐在先達廣場內的手機店店主，分別為 G-World 的 Lo 哥以及三禾電氣的 Simon。雖然在本稿刊登之時，仍未有確切回收價資料，但 Lo 哥以及 Simon 都不約而同估計 iPhone 13 Pro 系列新推出的天峰藍色最有潛力，而且預估大容量的 Pro Max 大機會有更高水位，換言之有心想撈一筆的炒家，自然是劍指 1TB 容量型號了。

對於開賣時的回收價「水位」，兩位的預估都傾向保守，Simon 暫時未敢講實，而 Lo 哥方面透露日前曾有回收手機代理開出「原價+$2000」的盤口，但由於大貨未到，參考價值較細，他個人目前預計 iPhone 13 首日開賣後，應會有約＄500～＄1000 溢價。

東主 Lo 哥透露日前曾有回收手機代理開出「原價+$2000」的盤口，但由於大貨未到，參考價值較細。

iPhone 13 有冇得炒？Lo 哥：睇實 iReserve

Apple iReserve 可以在即日到店買機，一向深受 iPhone 買家／炒家歡迎（圖 Apple）

Lo 哥補充指，iPhone 13 的炒賣存在必然的供求關係，後市能否繼續炒、回收價會否進一步上升，他就稱要視乎 Apple 之後的貨量而定，建議大家看實 iReserve、某型號若然有足夠貨量，回收價就自然會被壓低。

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