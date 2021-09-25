iPhone 13 回收價更新｜Apple iPhone 13 系列開售在即，在新機新功能之外，不少人更關心新 iPhone 的炒價行程。究竟新 iPhone 13 系列炒唔炒得起？《香港01》科技玩物記者在 iPhone 13 開賣前，就找來旺角先達廣場中人分享一下，再找來網上資料作初步分析。

（最後更新：9月25日 13：15 Day 2 先達場內午後回收價）



先達報價持續更新 👉iPhone 13開賣直擊｜Apple Store 門口收買佬：Pro Max 1TB唔收！

iPhone 13 Pro Max開箱評測 👉iPhone 13 Pro Max開箱評測｜玩盡8個升級重點！120Hz、電影模式

*****iPhone 13 系列開賣首日預計炒價將會不斷浮動，想要緊貼市場消息就要留意本文更新，不過亦要提提大家，iPhone 並非可靠的投資產品、回收價格可升可跌，各位炒賣前宜先衡量自身負擔能力。*****

(9/25 13：15更新)ProMax 回收價回穩、首現蝕錢機種

天峰藍雖然是新色，但可能因為是絕大多數人的目標，故回收價現「暗湧」（蔡浩騰 攝）

先達廣場第二日「開市」，iPhone 13 系列中，依然只有 Pro 系列有「水位」，但「細機」iPhone 13 Pro 繼昨晚停收後，今日回收價繼續走低，最賺錢的只有 128GB 容量型號，約有＄300 溢價，值得留意的是 256GB 版本 13 Pro 普遍只有 ＄50 水位，而且天峰藍色的回收價更一度跌破原價，約為原價－$50 的價錢回收。

另 iPhone 13 Pro Max 回收價開市後有回升跡象，全線最少賺＄1000，1TB 型號回收價更一度回升至＄15100的昨日高位，可賺約原價+$1500。

(9/24 16：15更新)AOS 大軍殺到、部份機種停收

在午飯時間過後，大批由 Apple Online Store 訂購的 iPhone 13 機種陸續完成送貨，而收貨後的機主亦趕至先達廣場內放機，導致場內大排放機人龍。另一方面可能有預約取機人士未有現身，iReserve 在下午一度有短暫重開。

在供應明顯增多之後，先達場內對 iPhone 13 系列各機種的回收價都有所下調，據目前消息指 iPhone 13 Pro 更已經全線停收。iPhone 13 Pro Max 回收價亦跟隨下調但仍然有一定水位，大約＄800～1000，但留意回收目標集中在較細容量型號（即128、256、512GB），原本最好利錢、可賺約＄1400 的 1TB 型號有部份店鋪停收，未知後市回收價回否下調。

(9/24 12：30更新)先達場內午市報價、天藍 Pro Max 1TB 穩定賺＄1400

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先達廣場內外收機點陸續開始營業，各型號的 iPhone 13 回收價亦開始穩定下來，iPhone 13、13 mini 目前基本已無肉食，而 iPhone 13 Pro 場內回收價普遍為原價+$300~500，價格較為波動的為 iPhone 13 Pro Max，各容量、型號最低可賺＄1200，最高曾見報近原價+＄1800，但目前已少見此等高價，預料在供應穩定之後，回收價會趨近原價+＄1400。

1TB 容量 iPhone 13 Pro Max 回收價＄15299 ，已是場中少見的好價（黃寶瑩 攝）

而在 iPhone 13 Pro Max 各個容量型號當中，1TB 容量似有暗湧，價格較為浮動、總體回收價在＄15000 附近徘徊，亦有少數店鋪表示不收 1TB 型號，反而較細容量的 256GB、512GB 就有價有市，可能可以作為未來幾日的買機指標。

值得一提的是，除了天峰藍色，今次 iPhone 13 Pro Max 另一回收價「企硬」的顏色為金色版本（黃寶瑩 攝）

(10：30更新)先達開市：iPhone 13 Pro Max 1TB 最多賺＄1800

踏入 10：30，旺角先達廣場「開市」，場內多間店鋪已經開出新的收機價單，在 Apple Store 門外「唔收」的 1TB 版本 iPhone 13 Pro Max 在這裡明顯有更大需求，有店鋪開出＄15400 價錢收機，即原價+$1800，暫時算是「好價」，但是否「Strong Hold」等再升就是個人選擇了。

(08:00 更新)iPhone 13今日正式開賣，Apple Store已經開始有不少人即日取機。而店鋪門前亦已經有人收機。

不少果迷上星期已在網上預訂，今日一早前往Apple Store取iPhone 13。（黃寶瑩 攝）

Apple Store門前已有不少收機人士開價回收全新iPhone 13，不過回收價好像不似預期。（黃寶瑩 攝）

先達早上9時半第一口回收價，大部份最好價都只是加500蚊。（網上圖片）

iPhone 13 內地價單曝光：全系列有錢賺、最高＄5000「水位」

在香港 iPhone 13 收機價流出之後，果不其然中國內地的「暗盤」價單亦在深夜時間開出，進一步預示 iPhone 13 系列在明天開賣後的首輪炒價價位。今次流出的價單雖然為內地手機商供人預購 iPhone 13 系列國行版本的賣機價錢，其貨幣單位為人民幣，但由於港版行價出品原價更低、在內地又有一定需求，故國行售價高開，絕對有利港版回收價提升。

網上流出中國內地的 iPhone 13 系列及 iPad 系列的轉售價單

看看各個 iPhone 13 系列型號在此價單的回收價，不難發現全系列都有一定溢價，連一直被視為「炒不起」的 iPhone 13 mini 都有「水位」、粉紅色最為吃香，最便宜的 128GB 型號賣￥5330 人民幣、換算為港幣即約＄6420左右，比原價高出＄500 左右。

而最搶手的「大機」iPhone 13 Pro Max 就更不用講了，全線開出紅盤、1TB 型號賣價達￥15660、換算為港幣即約＄18900 左右，對比原價抬升＄5000 水平。

iPhone 13 香港第一口回收價：最高原價+＄1200？

正當一眾「果粉」、甚至先達場內的老手們都抱著觀望態度期待 iPhone 13 開售，網上就已經傳出了 iPhone 13 系列的首發回收價。

從這第一口回收價目表看來，今次的 iPhone 13 系列果真不出所料是「大機」先行，暫時只有 iPhone 13 Pro Max 有明確的回收價，最高為 512GB 的天峰藍及金色版本，回收價為＄13100，即原價 +$1201。

但頗令人意外的是，率先流出的價單中並未有包括大家認為最搶手的 1TB 容量版本的 iPhone 13 Pro Max，究竟是時間太早、回收商們未能定價，還是 1TB 版本的售價太高，令買家們卻步？

先達中人預估：iPhone 13 Pro Max 天峰藍最炒得

記者先後訪問了兩位長駐在先達廣場內的手機店店主，分別為 G-World 的 Lo 哥（左）以及三禾電氣的 Simon（右），兩位不約而同推薦 iPhone 13 Pro 天峰藍色為今代「潛力股」(資料圖片)

記者先後訪問了兩位長駐在先達廣場內的手機店店主，分別為 G-World 的 Lo 哥以及三禾電氣的 Simon。雖然在本稿刊登之時，仍未有確切回收價資料，但 Lo 哥以及 Simon 都不約而同估計 iPhone 13 Pro 系列新推出的天峰藍色最有潛力，而且預估大容量的 Pro Max 大機會有更高水位，換言之有心想撈一筆的炒家，自然是劍指 1TB 容量型號了。

對於開賣時的回收價「水位」，兩位的預估都傾向保守，Simon 暫時未敢講實，而 Lo 哥方面透露日前曾有回收手機代理開出「原價+$2000」的盤口，但由於大貨未到，參考價值較細，他個人目前預計 iPhone 13 首日開賣後，應會有約＄500～＄1000 溢價。

東主 Lo 哥透露日前曾有回收手機代理開出「原價+$2000」的盤口，但由於大貨未到，參考價值較細。

iPhone 13 有冇得炒？Lo 哥：睇實 iReserve

Apple iReserve 可以在即日到店買機，一向深受 iPhone 買家／炒家歡迎（圖 Apple）

Lo 哥補充指，iPhone 13 的炒賣存在必然的供求關係，後市能否繼續炒、回收價會否進一步上升，他就稱要視乎 Apple 之後的貨量而定，建議大家看實 iReserve、某型號若然有足夠貨量，回收價就自然會被壓低。

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