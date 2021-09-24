iPhone 13開售︱13 mini將成最後細機旗艦想要必搶　14不再有mini

隨着iPhone 13系列的正式開售，傳聞的風向迅速專向下一代的iPhone 14身上。近日，知名FPT科技頻道的Jon Prosser在一條社交內容中爆料，iPhone 13 mini或許是最後一款「mini」型號的iPhone。由於mini機型在市場表現的不如預期，蘋果計劃明年的iPhone 14中砍掉mini產品線。



首先，與iPhone 12 Pro以及iPhone 12 Pro Max相比，蘋果通過iPhone 12 mini機型有效的降低了iPhone的入手門檻。其次，作為一款緊湊型的iPhone，iPhone 12 mini對於那些鍾愛小屏幕和握持感的消費者極具吸引力。

遺憾的是，iPhone 12 mini的銷量遠遠未達到蘋果的預期，這也是Jon Prosser強調iPhone 13 mini講師蘋果最後一款「mini」機型的主要原因。

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隨着iPhone 13系列的發布，同樣的設計理念延續到了iPhone 13 mini身上，但考慮到Jon Prosser以往靠譜的爆料歷史，很可能在2022年我們將徹底見不到iPhone 14 mini。

其實基於 iPhone 12 mini 的銷售數據，知名蘋果分析師郭明錤也曾於今年 6 月做出過同樣的預測。至於 iPhone 13 mini 能否拉一把，還得看後續的統計結果。

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最後，郭明錤猜測蘋果仍會在 2022 年推出四款「iPhone 14」系列機型，預計高低端產品線都具有 6.1 / 6.7 吋這兩種大小的屏幕。

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