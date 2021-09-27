iPhone 13／13 Pro／13 Pro Max 已經開賣，M字額變少了、升級了A15仿生晶片，超長電池續航力，影相拍片能力也得到提升。舊iPhone 用家是否值得花錢升級？那一部最適合你？至於未玩過iPhone 的用家，可以點樣入門玩iOS機種呢？01科技玩物綜合了最普遍的幾種手機用家個案、情況，送上選購指南貼士，秒懂那部iPhone 13系列手機最適合你。



iPhone 13／13 Pro Max 換機指南 打機／拍照／選購適合你的機種

Android用家想以最平價轉玩iOS？買iPhone 12或者仲實用過iPhone 13 mini

如果你未用過iPhone，與其買13 mini，不如考慮同價的iPhone 12，其A14晶片性能跟iPhone 13相約，13 mini屏幕尺寸對用慣大屏機的Android用家來說或嫌太少。至於iPhone 13 mini，屏幕尺寸對用慣大屏機的Android用家來說或嫌太少。花這$5999，我情願不要A15晶片也要大一點的屏幕。

想平價玩iOS、未用過iPhone的人：iPhone 12

仲有其他iPhone 13系列換機個案建議（點圖放大）

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想買多部機打手遊：iPad mini 6

如果你不太其實喜歡拍照，主要想玩手遊，何不選購今代有5G版本，行13代同級A15仍生晶片的iPad mini 6，8.3吋大芒睇漫畫、追番，更可配apple pencil 畫圖。

想買多部機打手遊：iPad mini 6

XS、11用家但預算有限：iPhone 13

已經有在用iOS舊款機如：8、X、XS，想換新機但又預算有限。我會建議你儲多一點錢再直升13，為何不如新用家一樣推薦用12呢？因為13在電量、相機夜攝方面，都會帶給舊iPhone用家眼前一亮的新驚喜。

XS、11用家但預算有限：iPhone 13

想要最強攝力：iPhone 13 Pro

如果你常常需要用到手機影相拍片，真的不要省那一兩千，絕對要選13 Pro系列，因為iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max皆搭載望遠鏡頭（ƒ/2.8光圈）、廣角鏡頭（ƒ/1.5光圈）與超廣角鏡頭（ƒ/1.8光圈）等1200萬像素3鏡頭，更有超強marco微距功能。

想要最強攝力：iPhone 13 Pro

追求驚天電量：iPhone 13 Pro Max

13代機主線使用 A15仿生晶片，一大賣點是省電。如果你起身到晚上回家都不斷要用電話，建議選用iPhone 13 Pro Max，雖然屏幕大了相對也較為耗電，但機身大內置電池也更大，根據外媒試玩報告，早上9時起不斷上網、睇片，到晚上7時還餘20%電，超長氣。講到電量，其中apple從來都不會對外公開內置電池容量，但當然難不到傳媒，已經有網頁做了電量測試，可以睇睇邊部最長氣。

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外國媒體測試iPhone 13系列電池量

iPhone 13 mini

瓦特小時功率 9.34

電池容量(mAh) 2,438

比12系列同型號提升 9%



iPhone 13

瓦特小時功率 12.41

電池容量(mAh) 3,240

比12系列同型號提升 15%



iPhone 13 Pro

瓦特小時功率 11.97

電池容量(mAh) 3,125

比12系列同型號提升 11%



iPhone 13 Pro Max

瓦特小時功率 16.75

電池容量(mAh) 4,373

比12系列同型號提升 18.5%



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外媒評測 iPhone 13系列9大優劣點（點圖放大）

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全文連結：iPhone 13 實機評測｜電量有驚喜 微距拍到烏蠅翼 外媒開箱試玩