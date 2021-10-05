Apple Watch Series 7終於公布今個星期五（10月8日）開售，下星期正式推出（10月15日）！雖然官方指Apple Watch 7推出同時，AW 6會正式下架，Apple Store內只會有AW 7、AW SE以及AW 3，而第6代仍然可以在坊間連鎖店購入（相信同步會減價發售）。究竟果迷想買Apple Watch應如何選擇？



Apple Watch 7售價與上代AW 6一樣，售價由$3199起。

Apple Watch 7於上個月iPhone 13發布會亮相後，當時卻未有正式推出日。直至10月4日Apple終於公布了新錶將於10月8日本周五正式預售，10月15日下星期五推出。同時公布了上一代Apple Watch 6將會下架，因此在Apple Store官網只可購買Apple Watch 7、SE及3。可是坊間仍然會繼續搵到Apple Watch 6，相信售價同步減多數百元，究竟此時應該購買AW 7、外間購買減價版AW 6、還是選擇入門版的AW SE？（AW 3功能太弱、性價比太低，因此就不入選擇之列）

👇👇即睇Apple Watch 7、6、SE 三代規格對比、功能及售價比併，應該如何選擇？👇👇

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Apple Watch 7 4個值得升級原因

原因1 超大錶面

最新版Apple Watch 7機殼雖然比上代不算太大變化，可是屏幕邊框更窄，只有1.7mm，大幅增加屏幕size，比上代大20%，比舊Apple Watch 3更大超過50%。

亦因為配合更大的錶面，Apple Watch 7將用戶介面改良，更易讀易用，而且加入全新 QWERTY 鍵盤，用家可以直接在錶面上打字，而且亦加入新錶面「輪廓」及「雙行組合」。

原因2 備用時更光亮

雖然新Apple Watch 7與上代同樣是常亮 Retina 顯示器，最高亮度都是1000nits，可是當備用時（手腕放下）亮度比上代提升70%，非常方便做運動時毋需提手都可以清晰可見屏幕文字。

原因3 耐用性提高

今代Apple Watch 7可算是歷來最堅固耐用的款式，皆因用上了歷來最強的玻璃錶面外（比上代更厚50%），還取得IP6X防塵認證，對於運動用家，或時常於極限環境工作的用家，就十分有用。

原因4 充電速度更快

雖然續航力沒有增加，與上代同樣18小時續航，可是換上新Type C充電線下，速度比上代快33％，官方更指只需要45分鐘就可以充滿80%電量、或充8分鐘就可以追蹤8小時睡眠。

現時市面上可以選購4款的Apple Watch之中，AW 3基本上就一定不會建議大家選購，雖然稍便宜，但性能大幅不及AW 6、7，甚至SE，只差數百元，想買便宜入門錶至少選擇SE。如果對於希望可追蹤健康數據的一般用家，AW6或許都已經夠用；不過對於時常運動、處於極限場地的用家，就建議值得直上購買Apple Watch 7就更好。 編輯總結

同場加映：iPhone 13推出後，有傳將會在10月內再舉行Apple發布會，今次發布會的主題預計將會是macOS系統以及新MacBook。外媒早已「爆料」多件Apple新產品或將在今次發布會中登場，包括全新設計的MacBook Pro外，還有多件果迷期待新品。



盤點或會在今次10月Apple發布會內登場的新產品👇👇

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