iPhone推出14年33款產品最齊全盤點　初代重新定義手機但不是最強

撰文：中關村在線
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2007年，喬布斯在全球開發者大會上發布iPhone。在發布會上，喬布斯充滿自信地說：「蘋果將重新定義手機」。

喬布斯先是宣佈今天將發布三款產品，一部寬屏觸控的iPod、一部革命性的手機、一部飛躍性的網路設備，然後他又重複了兩遍，最後在人群的呼喊中神采飛揚地說到：「你們懂了嗎？它們不是相互獨立，它們合三為一，我們稱之為——iPhone!」

這次發布會註定是值得被銘記的偉大時刻。

2007年—2021年，蘋果不斷的開創-迭代-突破，發布了33款手機，相較於Android其他廠商，蘋果發布新機的頻率非常克制，現在為大家回顧14年33款iPhone。

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iPhone：重新發明了手機

2007年1月9日，第一代iPhone在Moscone Center舉辦的Macworld 2007中發布。

iPhone的主體是一面3.5吋觸摸屏。在當3.5吋已經是巨屏了。iPhone沒有鍵盤，而是創新地引入了多點觸控的觸摸屏界面，當時在操作性上與其他品牌的手提電話相比佔有領先地位。

iPhone支持虛擬語音信箱、HTML電子郵件、Safari網頁瀏覽器、YouTube等功能，第一代iPhone共計售出了6,124,000部。

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iPhone 3G：App Store開啟流動網路

2008年7月11日，蘋果公司在全球22個國家及地區正式發售iPhone 3G，屏幕和處理器和iPhone 3G一致。

iPhone 3G的後蓋由第一代iPhone的鋁製改為了塑料制，手機的按鈕則從塑料制改為了金屬製。iPhone 3G推出了兩種不同的顏色，分別為黑色與白色。耳機接口改為3.5毫米耳機接口，200萬鏡頭。

iPhone 3G增加了郵件推送、AppStore等功能，AppStore標誌着蘋果正式把iOS的生態建立了起來。

2008年第四季度，iPhone的總銷量超越了黑莓手機 ，成為世界第三大手機制造商，僅次於諾基亞及三星。

iPhone 3GS：影片錄製，屏幕出彩

2009年6月8日iPhone 3GS發布，配備一塊3.5吋多點觸控屏幕。與前代iPhone相比，iPhone 3GS的屏幕由18位色升級為了24位色，這讓iPhone 3 GS的屏幕能更好地表現出色彩。在同時代的手機屏幕中十分出彩，iPhone 3GS的內部結構與第一代相似，但增加了一些模塊，例如 3G網絡 、 全球衛星定位系統等。

iPhone 3GS搭載了一枚320萬像素鏡頭，與前代iPhone比較，除了在像素上有提升外，iPhone 3GS也增加了一些相機功能，例如自動對焦、影片錄製等。

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iPhone 4：極致的工業設計，開啟影片通話

2010年6月7日，喬布斯在WWDC中發布iPhone 4。iPhone 4是一款非常成功的手機，採用了雙面玻璃機身、不鏽鋼中框，喬布斯稱iPhone 4為世界上最薄的手機，驚豔十足。

同時，iPhone 4採用了3.5吋的Retina屏，達到了驚人的326ppi，按照喬布斯的說法，是人視網膜的水平。系統也引入了多任務功能和蘋果公司新的FaceTime影片聊天服務。

iPhone 4也是第一款包含前置鏡頭的iPhone，也是第一款以CDMA網絡版本發布的iPhone，結束AT&T作為iPhone產品於美國獨家運營商的時期。自拍和影片通話進入大眾的生活。

這一代也讓蘋果深陷「天線門」，其新的天線設計出現異常，導致手機在以某種方式手持的時候，手機將會丟失其信號，大多數人接觸手機的外緣也會導致訊號強度顯著下降。

iPhone 4s：Siri登場，喬布斯遺作

2011年10月4日10時在蘋果總部舉行的發布會，蘋果公司新CEO提姆·庫克在發布會上發布iPhone 4s。由於iPhone銷量驚人，蘋果公司成為2011年盈利最多的手機製造商，超越屹立於榜首長達十多年的諾基亞。 iPhone 4s的外觀上與iPhone 4幾乎相同，但iPhone 4s有更高像素（800萬像素）的鏡頭。

初次登場的Siri，該語音助理服務可以識別自然的人類語言。基於語音系統，iPhone 4s成為了更加智能的語音識別設備，可以通過語音控制實現天氣、短信、地圖查找等功能的交互。

喬布斯在發布會結束的第二天就去世了，喬布斯時代結束。

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iPhone 5：4G更快，屏幕更大

2012年9月12日，蘋果公司發布iPhone 5，其外觀設計被重新塑造為鋁材基體的三段式機身，比前代型號更薄更輕第一款蘋果的4G手機， iPhone 5首次改變屏幕比例的設計，iPhone的屏幕由3.5吋增至4吋。手機屏幕的比例由3:2逐漸接近16:9。而且還首次採用了正反通用的Lightning數據接口。

iPhone 5s：指紋識別時代的開始

2013年9月10日，蘋果發布兩款手機，iPhone 5c及iPhone 5s，手機外觀與硬體方面則首次新增金色選項，配備蘋果的特色功能：雙色閃光燈（TrueTone）。

搭載新一代A7處理器，並且是全球首部採用64位處理器的智能手機。配備業界最先使用的按壓式指紋辨識。

iPhone 5c：最短命的iPhone

iPhone 5c是iPhone 5的換殼的版本。處理器，屏幕及鏡頭模組規格都與iPhone 5相同，搭配塑料機身，擁有綠，黃，紅，白，藍五色可選。合約機價格只有99美元，這款機器是蘋果下沉市場的一個實驗品，但是大多數人寧願多花數百元去買iPhone 5s。iPhone 5c銷量不及iPhone 5s的四分之一，大部分消費者不願意買一個廉價iPhone。

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iPhone 6/iPhone 6 Plus：更薄更大，銷量最高

2014年9月發布iPhone 6和iPhone 6 Plus，全新的外觀設計，玻璃面板的邊緣是微曲的，而背後的鋁質包含著兩根天線的塑料條，這兩根天線十分影響美感。iPhone 6的厚度為6.9mm，而iPhone 6 Plus的厚度為7.1mm；兩者都比iPhone 5c和iPhone 5s更薄，使iPhone 6成為迄今為止蘋果公司最薄的手機。

在Android手機的大屏的壓力下，蘋果選擇了大屏幕，iPhone 6 Plus顯示屏的尺寸為5.5吋，拋棄了喬布斯3.5吋的黃金手感。iPhone也首次推出的NFC功能，ApplePay功能的問世。

iPhone 6系列是目前蘋果銷量最高的手機，累計銷量2.2億部。

iPhone 6s及iPhone 6s Plus：全新交互，性能大躍進

2015年9月9日，iPhone 6s及iPhone 6s Plus發布，尺寸幾乎與前代保持一致，分別為4.7吋和5.5吋。

iPhone 6s的處理器為蘋果A9處理器。A9晶片比A8要快70%，圖形處理能力快90%。第一個使用LPDDR4內存，存儲既不是eMMC也不是UFS規範，而是NVMe，和上一代讀取速度相比翻倍。處理器、內存、存儲這三件套是最影響手機流暢度的，iPhone 6s得到了接近翻倍的升級。這也是iOS15仍然支持更新iPhone 6s的重要原因。

iPhone首次搭載1200萬高像素鏡頭，把蘋果影像推到了新的高度。

在交互上Phone 6s做出了第一代3D Touch，3D Touch在原有Force Touch輕按、輕點的基礎上新增了重按這一維度的功能。所以iPhone 6s的屏幕有輕點、輕按及重按這三層維度。

A9晶片的升級，使得iPhone 6s可以通過語音實時喚醒Siri。靈敏低功耗，給了手機操作第二次生命。

iPhone SE：性能強悍的小屏旗艦

2016年3月22日，蘋果公司發布 iPhone SE 。它採用了與iPhone 5s一樣的外觀設計，但不同的是，iPhone SE採用了與 iPhone 6s 相同的A9處理器，硬件實力與iPhone 6s相當。比起iPhone 5s的A7晶片擁有2倍的CPU性能、3倍的GPU性能。

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iPhone 7 及 iPhone7 Plus ：取消耳機孔

2016年9月7日，蘋果公司在美國加州發布了 iPhone 7和 iPhone 7 Plus兩款新產品。

相對於iPhone 6s來說外觀沒有大變化，背部天線的框線得以減少。而提供新的暗色經鏡面處理「亮黑色」及「黑色」，太空灰被取消，其他舊有配色「銀色」、「金色」、「玫瑰金色」則維持不變，從iPhone 6s開始就有3D Touch的設計，還有回到主畫面（Home）的按鍵也提高靈敏度，同時採用固態按鍵取代原來的按動式按鍵，並利用新的Taptic Engine震動來模擬按壓。

最讓消費者印象深刻的是，iPhone 7系列取消了耳機接口。

iPhone 8及iPhone 8 Plus ：全程陪跑

2017年9月12日蘋果公司發布iPhone 8及iPhone 8 Plus。iPhone 8採用了前後雙玻璃材質，並且採用了航空級鋁材質，並且有着Retina顯示屏；還有Ture Tone顯示屏保證色準；採用1200萬像素，採用全新的CMOS，支持光學防抖；配備1200萬像素廣角及長焦雙鏡頭鏡頭，支持無線充電，並加入了AR遊戲。

面對萬眾期待的iPhone X，iPhone 8及iPhone 8 Plus甚至沒有廣告語。

iPhone X ：全面屏來了

2017年9月12日，除了發布iPhone 8系列，除此之外蘋果還發布了iPhone上市十周年的紀念機款：iPhone X。

iPhone X 首次採用全面屏設計，異型切割的5.8吋（對角線圓弧）超視網膜顯示屏（解析度458ppi）。「瀏海」的設計不只是鏡頭，裏面還裝了蘋果替代指紋解鎖的Face ID，面部解鎖替代了指紋解鎖。也帶來了全新的全面屏手勢操作。

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iPhone XR ，iPhone XS和 iPhone XS Max ：比大更大

2018年9月12日，蘋果公司推出了三款新設備，它們分別是：iPhone XR ，iPhone XS和iPhone XS Max 。

iPhone XR配備一個名為Liquid Retina顯示屏的6.1吋LCD熒幕，其ppi只有326，屏幕有肉眼可見的顆粒感。iPhone XS搭載5.8吋超視網膜顯示屏，iPhone XS Max則搭載6.5吋超視網膜顯示屏。兩款手機的屏幕均為OLED材質。

蘋果與高通因專利問題發生糾紛後，轉而使用英特爾研發的基帶晶片搭載於新一代iPhone上。由於英特爾基帶的性能不佳，iPhoneXs/Xs Max出現信號問題。

iPhone 11系列

2019年9月10日，蘋果公司推出了三款新設備：iPhone 11，iPhone 11 Pro，iPhone 11 Pro Max。其中iPhone11 Pro，iPhone 11 Pro Max首次搭載了三鏡頭系統。

依然是十分常規的升級，沒有什麼突出的優勢，最顯著的變化就是背部三個鏡頭的排布。iPhone 11 Pro支持立體聲錄音功能，以及前後鏡頭的人像模式及人像光效功能；後置鏡頭支持4K最高60fps的影片拍攝，支持擴展動態範圍拍攝。

iPhone 11全系支持雙卡雙待，但該功能專供中國市場，同時，iPhone 11將取消壓力傳感的3D Touch，由Haptic Touch取而代之。另外，iPhone 11系列支持反向無線充電。將AirPod放在iPhone 11手機背面即可為AirPods無線充電。

iPhone SE (第二代)：估計是最後一代小屏

2020年4月15日，蘋果公司推出了iPhone SE (第二代)。採用與iPhone 8高度相似的外觀設計，內置了與iPhone11 Pro相同的A13仿生處理器。

iPhone SE（第二代）擁有4.7吋視網膜高清顯示屏，相較於iPhone 8，iPhone SE（第二代）並不支持三維觸控，其只能使用觸感觸控進行快速操作。

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iPhone 12系列：蘋果首款5G，不送充電器

2020年10月13日，蘋果公司推出了四款新設備：iPhone 12 mini，iPhone 12，iPhone 12 Pro和iPhone12 Pro Max。這也是蘋果第一次一次性推出4款手機。

iPhone 12系列將5.4吋和6.1屏幕吋，而 iPhone 12 Pro系列將提供6.1吋和6.7吋屏幕尺寸。全系配備5nm的A14，這是iPhone首次支持5G網絡。邊框從彎弧邊框改成和iPhone4類似的平直邊框，其他方面都是常規升級。

唯一讓人印象深刻的是蘋果為了環保，不附帶充電頭。

iPhone 13系列

2021年9月14日，蘋果公司推出了四款手機：iPhone 13 mini，iPhone 13，iPhone 13 Pro，iPhone 13 Pro Max。

iPhone 13系列將晶片改為採用5納米工藝製造的A15，iPhone 13系列相較於前代縮小了螢幕缺口部分的佔據面積約20%。iPhone 13系列因單顆鏡頭大小變大，以至於iPhone 13系列的雙鏡頭是採用斜對角設計而非前代的垂直擺設。

iPhone 13 Pro和iPhone13 Pro Max屏幕最高支持120Hz。兩款顯示器皆具備ProMotion技術，可讓iPhone13 Pro系列屏幕刷新率進行1-120Hz的動態變化，達到省電的效果。另外，在iPhone 13與iPhone13 Pro系列首次加入電影模式(Cinematic Mode)，能依照場景自動調整景深，使用者拍完影片後依舊可以調整景深設定。

總結

現在沒有一個人離開手機了，我們想像不到沒有手機的日子會是什麼樣的，正如蘋果在發布iPhone的14年前，很多人想像不到流動網路是什麼樣子的。

喬布斯拿着一個科幻般的產品展現在大家面前，滑動解鎖，屏幕被打開的一瞬間，使我相信：這，就是未來。

但是蘋果很難再給大家帶來驚喜了。iPhone硬件不再領先，蘋果lightning接口，120Hz的刷新率，以及自我超速的25W充電功率。系統方面，iOS和Android兩家的功能互相借鑑，也沒有任何新鮮感。尤其iOS上的很多新功能其實Android的一些廠商早就上了很多年了。

自iPhone 6系列2.2億部的巔峰銷量以來，iPhone的銷量也正在一個低谷期。但考慮到蘋果800美元的均價，以及全球智能手機市場的飽和，蘋果的表現無疑是最亮眼的。

期待蘋果未來的發布會上有人這樣說：我們又一次重新定義手機。

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