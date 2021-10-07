Disney+ 香港月費、安裝詳情｜迪士尼旗下的串流平台將會在 11 月正式登陸香港，而今日迪士尼就在香港舉行正式發布會，為香港用家公開更多 Disney+ 的內容以及有關收費詳情。



Disney+ 香港版上線、8 點必知懶人包

即將在 11 月 16 日正式登陸香港的 Disney+，功能上與日本、新加坡版本沒有太大分別，但令人有點驚喜的是迪士尼有為香港用戶設想，提供中文及廣東話內容，而且售價方面就絕對稱得上合理有餘👇👇👇

+ 4

最平月費＄6 睇得到？

最便宜＄6 月費？其實不無可能，正如上面提到，Disney+ 最多支援 10 個裝置的登記及下載播放，換言之大家可以與朋友或家人合用一個帳號，以年費＄738 計算，738÷12÷10=6.15，即大約＄6 一個月就可以享受到 Disney+ 的影片。

當然，如果不想要限制著與其他朋友分開時段使用的話，找來 3 個親友、將月費攤分 4 份就最為划算，每人每月平均支出都是＄15 左右。

MARVEL、Pixar 放題！Disney+ 7 大吸引內容

迪士尼在數年前決定推出串流平台時，已經積極將散落在不同平台的作品進行版權整合，以求在此平台上播放的內容「只此一家」。

而如今收購、整合計劃都已經大致完成，在 Disney+ 上架的絕大部份內容各位都不能在其他平台如 Netflix／Amazon Prime Video 上找到，而且這些內容本身就有一定的觀看性，一個月費就可以不斷觀賞／重溫，無疑令 Disney+ 的吸引力大增。

例如近年熱爆的 MARVEL 超級英雄電影已絕大部份上架（只差版權仍握在 Sony 手中的 Spider-Man），就是令不少 MARVEL 迷「被迫」訂閱 Disney+ 的理由（圖 MARVEL）

👇👇👇按圖放大看 Disney+ 7 大必睇內容👇👇👇

+ 7

單看這10部作品已值回 Disney+ 月費

未正式接觸 Disney+、不知道內裡有何內容值得搶先看？《香港01》科技玩物記者就特地參考過外地的 Disney+ 陣容，全部都是經典動畫／電影大作，而且只有 Disney+ 上才可以串流播放，單是有這 10 齣作品無限放題，已經值回 Disney+ 的月費👇👇👇

+ 6

同場加映：香港 6 大串流音樂 App 價格、功能比併



串流娛樂已經成為市場主流，除了影片串流之外，音樂串流亦是另一個戰場；在 2021 年的香港市場，主流的串流音樂平台共有 6 個，分別為 Apple Music、Spotify、YouTube Music、JOOX、Moov 以及 KKBOX，幾個平台在曲庫、月費價格、以及所提供的功能、音質都有著顯著的分別，以下就為大家比較一下各平台的月費價格。

👇👇👇按圖放大看香港 6 大串流音樂 Apps 價格比較👇👇👇

+ 2

按此繼續閱讀：Apple Music推無損音質 免費升級限制多？6大串流音樂App評比

同場加映：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高

想買新手機，其實也未必需要追著 2021 新作付錢的，消委會早前就一次評比了 60 款香港市面有售的智能手機，其中不乏平價機種，都一樣有相當不錯的使用體驗。



👇👇【點圖放大看】消委會實測30款5G手機詳細報告及評分👇👇

+ 27

按此繼續閱讀：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高 效能媲美iPhone12 Pro