Steve Jobs不能沒有Jony Ive　盤點Apple設計舵手8大標誌產品故事

近日是喬布斯（Steve Jobs）的忌日，身為他的好友與事業夥伴的Jony Ive也在《華爾街日報》刊登了一則寫給喬布斯的信，信中提及他與喬布斯一起工作了15年，大部分的時間都在一起吃飯與工作中渡過，但那段時間是他人生中最快樂、最有創造力的時光，並表示喬布斯確實相信透過創造實用、強大和美觀的東西能表達對人性的熱愛。Jony Ive最近與喬布斯的遺孀一同在他離開蘋果獨自創立的設計公司「LoveFrom」工作，這間公司近期達成與法拉利的合作關係，據報導可能會為法拉利的電動車付出一份心力，但確切會是哪個部分雙方則都不願證實。

文：Bakery Kung（GQ Taiwan）



Jony Ive到底有多重要？

Jony Ive是當年蘋果的靈魂人物喬布斯Steve Jobs二次回歸的重要合作夥伴，他在蘋果的期間都是與喬布斯一起度過的，因此稱他與喬布斯是撐起蘋果的兩根重要支柱絕對不奇怪。當年喬布斯二次回歸蘋果公司時，公司正在經歷財務危機，而直到Jony Ive與喬布斯聯手打造出iMac和iPod，從此改變了蘋果的命運，他甚至在2011年獲得KBE勳銜成為爵士，可想而知他的重要。而究竟Ive打造出了多少蘋果的重要產品，今天就讓我們來一一回顧一下。

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iMac

iMac是Jony Ive完全負責的第一個設計專案，這也是他與喬布斯將蘋果公司拉出黑暗期的關鍵作品！當時電腦都是以米色、又厚又大的外觀設計為主，而Ive完全翻轉這個概念，把iMac的外殼弄成全透明的「邦代藍」外殼，這個藍色取自於澳洲邦代海灘的顏色，擁有這個舒服的顏色和可見電腦內部所有零件的創新設計，當時立刻吸引全世界的目光！

除此之外，Ive還把所有的外接裝置接口都隱藏起來，同時也把半透明設計延伸到鍵盤和滑鼠上面，尤其當時做成圓形的滑鼠被視為「不符合人體工學」的設計，但依然讓Apple成功翻身！在完成這些設計後，Ive還在iMac上做了一個隱藏手把，表面上讓用戶方便移動電腦所用的，但實際上是希望拉近用戶與電腦之間的距離，讓用戶不再害怕觸碰這個高科技產品，這個設計概念同樣移植到今年發表的Mac Pro上，Mac Pro的主機下方配備了移動用的輪子，從1988年到2019年還是堅持相同概念，真的不得不讓人佩服。

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iMac G4

在推出iMac後，於2002年推出iMac G4當時也成為話題之作，這次Joni Ive領導設計團隊製作出以LCD螢幕結合電腦主題的設計，外觀像是放大版的「iPad」也像檯燈，當初更一度被笑稱是「iLamp」，不過這樣的設計在當時依然相當創新，從這台iMac G4的螢幕與支架的輪廓，你是不是有種忽然看見iPad的既視感呢？（笑）

iPod

iPod無疑是近年蘋果最開創性的產品之一，還記得小時候大家要在路上聽音樂都得帶著大大的音響，甚至後來有了MP3播放器，但蘋果在2001年推出iPod這個小小體積卻有5GB記憶體，可以存放超過一千首歌曲的播放器，完全衝擊到了播放器和音樂市場！iPod推出之後迅速受到歡迎，蘋果也隨之另外推出iPod nano、iPod mini、iPod shuffle等等相似產品，從此在路上聽音樂再也不需要負擔過重的體積！

iPhone

在iPod推出之後，蘋果也在2007年推出劃時代的iPhone產品，從此以後智慧型手機改變了全世界人類的生活，為人類的生活帶來了極大的便利性，直到現在，每年的iPhone新設計都是全世界關注的重要焦點。當時蘋果推出iPhone是結合了iPod和上網的功能，因此除了iPhone外也推出了被稱之為精簡版的iPod Touch，當時推出的Home鍵現在已經被取消，不過新一代的iPod Touch卻依然保留了這個設計，是不是讓你有重回幾年前的感受了呢？

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MacBook

現在MacBook有許多顏色，但其實當年第一台MacBook是現在從來沒見過的白色！白色的設計現在對蘋果來說無疑是一種標誌性的展現，不過當時喬布斯其實是非常不喜歡白色的，但白色卻是Jony Ive最喜歡的顏色，他當年千方百計的說服喬布斯讓他以白色設計第一台MacBook，除了將顏色注入這台筆記型電腦以外，還有蘋果在前幾代獨特的以磁力連結電源線的設計，這設計是為了不讓電腦在電源線被大力拉扯時不會隨線被拋出，這個小細節展現了Jony Ive關心使用者的用心。

AirPods

在現在最受歡迎的AirPods上，有一個讓星戰粉感到興奮的小故事，星戰粉有沒有注意到AirPods的設計似乎讓你隱隱想起電影中某個角色呢？沒錯，就是擁有全白色制服的白兵！這個設計來源來自於有一次Jony Ive在吃飯時遇見星際大戰的導演 JJ Abrams，兩人相談甚歡，因此除了Ive在耳機上採用了帝國風暴兵的概念，他也建議JJ Abrams把電影中的光劍設計出能夠噴出火花，這個概念最後就放到了反派凱羅忍的光劍上！

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Apple Watch

Apple Watch被Ive視為是「下一個iPhone」的關鍵產品，但他也表示賈伯斯生前完全沒有參與過Apple Watch的任何打造計畫，會有做出這個產品的想法，竟然是Jony Ive 25歲那年在香港買的一支Omega Speedmaster手錶。Speedmaster是Omega的神主牌，曾經被阿姆斯壯和Buzz Aldrin戴上月球則是它傳奇事蹟的巔峰，這個故事當年也感動了Jony Ive，讓他打造出了Apple Watch，並且把它視為下一個劃時代的產品！現在Ive離開蘋果獨自創立的設計公司「LoveFrom」據傳就是為了繼續打造「穿戴式電子用品」，而Ive也表示公司會持續與蘋果保持合作關係，相信Ive也會持續耕耘Apple Watch的新設計，維持他當初被登月理念感動的初衷。

Apple Park

打造出了那麼多產品，被稱為「蘋果設計之魂」的Ive當然不僅打造了這些，連最新的蘋果總部Apple Park也是出自於他手！Apple Park是Ive在2004年與賈伯斯一起在倫敦海德公園散步時的想法，他們希望打造出像是賈伯斯成長地方附近的史丹福大學一樣建築圍繞著綠地，擁有許多讓人們交談空間的地方，而在近年終於由Ive完成這個概念。全新的Apple Park是一個圓形、擁有四層樓的建築，裡面更會種植超過9000株植物，會打造成圓形，就是希望員工能在走動的時候遇見其他同事，進而產生交談的機會，為公司激發出更多創意點子的想法，符合了他與賈伯斯當年散步時的初衷。而這個想法除了貫徹在Apple Park外，也同樣放進了全世界的Apple Store當中！

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看完以上由Jony Ive打造出來的一系列產品，你是不是更了解這位「蘋果設計之魂」究竟對他們來說有多重要了呢？幸好Jony Ive雖然自立門戶，卻也表示蘋果將是公司的第一個客戶，我們應該也不需要太過於擔心蘋果接下來的產品是否會太偏於原本的風格。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：賈伯斯的最佳夥伴、「蘋果設計之魂」Jony Ive！揭開他為蘋果設計的「八大重點產品」背後故事】