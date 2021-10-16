Google Search 搜尋彩蛋｜Google 的招牌搜尋功能 Google Search 相信大家近乎日日都有用到，但除了用來搜尋不同的網頁資料之外，Goolgle 其實也在搜尋器中埋下了許多大大小小的彩蛋，其中更有不少實用的工具以及小遊戲，只要輸入特定的關鍵字就可以將之「召喚」出來。



Google 彩蛋小工具新增結他調音器

在 Google 搜尋中可以用到的小工具數量有近 10 個，而且全都只需要在網頁或 Google App 中搜尋特定字眼就可以取用，Google 又會不定期為搜尋器加入新的工具，例如日前正式加入的結他調音器就是其中一個。

只需要在手機上輸入「Google Tuner」，在搜尋結果最上就會出現調音器的 Web App，按下調音即可以手機的咪高峰進行錄音並識別音調，不用另外裝 App 就用得到，身為結他手的用戶相信會覺得十分實用。

15 個 Google 彩蛋工具／小遊戲一 Search 即用

除了上面提及的調音器之外，Google 搜尋尚有十多個隱藏功能及小遊戲，只要搜尋特定字眼就會出現，以下就為大家提供 15 個功能／遊戲的簡單介紹以及需要搜尋的字眼👇👇👇

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Google 不時都會為 YouTube 的手機 App 版本添加新功能，就在 2020 年 10 月尾，YouTube 手機 App 就迎來新版本，雖然風格沒變，但當中就添加了幾個好用功能，讓各位的睇片操作過程更為流暢（按圖放大看詳細）👇👇👇

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