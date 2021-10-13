iPhone 13 Pro/華為/vivo/OPPO暗光攝影對比　4大旗艦各有優劣

筆者早前享受假期之餘，還順便對當下主流影像旗艦進行了一次夜拍對比測試。和以往不同，這次鏡頭裏的對象不再是燈火璀璨的鬧市區，而是寧靜僻遠的小山村，這樣的對比自然也是別有一番風味。



測試開始前，還是先來看一看都有哪些「實力選手」參與本次比拼！首先是風頭正盛的iPhone 13 Pro Max，最近剛剛發布，關注度一直居高不下。其次是國產影像標杆華為P50 Pro，對於這款手機而言，夜景拍攝一直都是它的強項，這一次同樣值得期待；接下來便是來自OV的當家拍照旗艦——OPPO Find X3 Pro攝影師版、vivo X70 Pro+，論拍照絕對是手機中的佼佼者，夜景同樣十拿九穩。毫無疑問，這四款手機代表了當下移動影像最巔峰水準，能在它們之間比出一個高低勝負，我相信這也是大家期待的。

點撃詳細了解各機型後置相機參數：

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以上就是四款旗艦各自的影像配置，首先從硬件上來看，大家都不弱，幾乎代表了各自品牌的極致。當然，各自的優勢也很明顯，比如華為的長焦和OPPO的超廣角是一大看點，vivo也有微雲台和V1晶片加持，而iPhone在夜景優化上一直表現穩定，升級後的「超大杯」無疑更令人期待。總而言之，低光環境下最能壓榨出手機的拍照水平，各個機型究竟表現出怎麼樣的實力，這是我們此次測試的意義所在，也希望為廣大用户購機時提供一個參考。

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話不多說，下面就趕緊進入我們的夜景樣張對比環節。

首先來看看各個機型主攝廣角下夜景樣張的表現。這一組我們關閉了夜景模式，從直出夜景樣張來看，大家畫面亮度表現不一，其中華為P50 Pro畫面亮度最佳，遠處山峰輪廓清晰可辨，天空還原的也還不錯，近處燈光顏色還原也較好，雖然有些炫光，但整體畫面觀感確實更好一些。接下來則是vivo X70 Pro+，畫面純淨，色調自然，對燈光的抑制最佳。

OPPO Find X3 Pro攝影師版和iPhone 13 Pro Max整體畫面表現確實相對遜色一些，OPPO Find X3 Pro攝影師版在近景方面還能呈現出不錯的質感，但遠處山峰已經看不太清了；iPhone方面則是無論遠景近景都已經看不出細節。從觀感來看，未開夜景模式時，華為P50 Pro、vivo X70 Pro+表現領先，OPPO Find X3 Pro攝影師版次之，iPhone 13 Pro Max表現稍差。

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在同樣角度，開啟夜景模式，可以看到各個機型拍攝的夜景效果都有不同程度的提升。尤其在畫面亮度方面提升最為明顯，我們可以很清晰地看到周圍的場景。在這組對比中，畫面風格還是很容易看出區別的，vivo X70 Pro+和OPPO Find X3 Pro攝影師版整體偏藍，華為P50 Pro畫面則要偏紅一些。從細節上看，vivo X70 Pro+、OPPO Find X3 Pro攝影師版、華為P50 Pro都表現不錯，遠處山峰和樹木都能看清晰，尤其是OPPO Find X3 Pro攝影師版，畫面亮度有了明顯提升，樣張色彩質感很強。華為P50 Pro畫面的層次感很足，夜景還原較為自然。vivo X70 Pro+曝光控制較好，畫面也更通透純淨，對噪點的控制也更出色。

最後是iPhone 13 Pro Max，不得不說，儘管iPhone 13 Pro Max依舊是畫面亮度最低的一個，但細節之處放大看還是可以看清楚的，而且論對真實環境的還原，iPhone的表現確實更好一些，和人眼所見更為接近，尤其是對夜空的還原，雲朵自然有層次感，而且沒有過分塗抹的痕跡，這是非常難得的。

接下來我們再來看看各自在超廣角夜景拍攝時的表現，和主攝相似，四者之間的成像風格還是有很大區別的。

從畫面觀感來看，vivo X70 Pro+、iPhone 13 Pro Max的超廣角樣張畫面亮度更高，色彩也更討人喜歡，個人認為它的表現會更符合大多數用户的夜景拍攝需求。不過iPhone 13 Pro Max燈光有過曝情況，vivo X70 Pro+也有畸變痕跡。OPPO Find X3 Pro超廣角鏡頭表現尤為出色，無論畸變控制還是色彩還原都處於較高的水準，另外，其動態範圍也較廣，明暗對比、燈光細節以及清晰度方面都比較到位。華為P50 Pro的超廣角表現要稍稍遺憾一些，亮度過低，一些細節也有丟失，比如遠處山巒上的電塔，華為P50 Pro就沒有捕捉到。

接下來是超廣角方面，這裏筆者選取了3倍、5倍和15倍變焦三組焦段，以下是樣張對比：

在光線不足的情況下，四款旗艦在3倍、5倍焦段下，總體表現還尚在預期之內，無論對色彩的把握，還是畫面亮度，都還是值得肯定的。不過，iPhone 13 Pro Max對燈光的抑制要遜色一些，曝光較為嚴重，窗户輪廓已經看不太清了，而且還出現了鬼影。其他三款旗艦雖然也都有高光溢出的情況，但控制的要稍好一些。清晰度方面，華為P50 Pro要更勝一籌，建築細節和樹木紋理也更加清晰。

而在15倍變焦之下，大家的差距就比較明顯了。OPPO Find X3 Pro攝影師版、vivo Pro+、iPhone 13 Pro Max都出現了嚴重的模糊情況，OPPO Find X3 Pro攝影師版還要更嚴重一些。iPhone 13 Pro Max畫面亮度尚可，但高光完全溢出，只能看清樓體部分細節。相對來說，華為P50 Pro無疑更為自然一些，還能清晰看到屋子中的家居擺設，燈光也未出現過曝痕跡，在暗光15倍變焦之下還能保持如此水準，可見華為P50 Pro的長焦實力還是相當出色的，在實際生活中也能夠滿足大部分人的拍攝需求。

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最後有話說：

以上就是本次夜景對比的全部內容，從最終結果來看，iPhone 13 Pro Max還原準確性更高，而且三攝一致性表現較好，圖像色彩、亮度都趨於一致，但在遇到燈光時很容易出現鬼影，超廣角、長焦也容易出現曝光情況。華為P50 Pro在主攝夜景和長焦夜景兩方面表現出色，畫面清晰純淨，不過在超廣角夜景上表現略微失分。

OPPO Find X3 Pro攝影師版在亮度控制、色彩以及超廣角成像上很有優勢，而且夜景模式優化很舒服，色彩自然討喜，一鍵直出可以發朋友圈的美照。vivo X70 Pro+的表現相當均衡，在廣角、超廣角、長焦等方面都還不錯，沒有拉分項，這一點還是很難得的。

總體來看，在夜景模式下，確實能看得出四者的夜景實力確實稱得上旗艦級的水準，同時也各具風格，各有優劣勢，大家喜歡哪一種，歡迎在評論區留言討論。

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