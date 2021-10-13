iPhone 13系列其中一個用家津津樂道的性能，就是強大的電池續航力，特別是 iPhone 13 Pro Max，比上一代 Pro Max 加大 18%。不過單和 Apple 舊產品比較，當然會更優勝，那與 Android 的旗艦機比較，又是否應能獨佔鰲頭呢？



（香港01美術製圖）

外媒 ANANDTECH 對 iPhone 和多款 Android 旗艦手機進行電量測試，模擬日常用 Wi-Fi 進行上網瀏覽，發現 iPhone 13 Pro Max 的電池續航力沒有一款 Android 機能比肩，持續使用時間長達 21.68 小時，最接近的 Android 機為 ASUS ROG Phone 5，持續使用時間達 16.6 小時，想了解全部 Top 20 款手機電池續航力測試結果，即放大下圖了解。

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👇👇iPhone都可以長開95小時！iPhone 13/12/11系列電池續航力比較【點圖放大】👇👇

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至於使用 120 Hz 更新率進行測試時，所有機款的電池使用時間都下降，但冠軍仍然是屬於 iPhone 13 Pro Max 18.77 小時，其次也是 ASUS ROG Phone 5 的 14.2 小時。結果發現，不可以單獨看電量的 mAh 數值，iPhone 13 Pro Max 「只有」 4352 mAh，但即使有高達 5000 mAh 的 Android 手機，續航力比 iPhone 13 Pro Max 略遜一籌。

資料來源：ANANDTECH

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Apple Event 10月再舉行發布會，今次Apple Event的主角如無意外將會是macOS新品吧！9月推出iPhone 13及Apple Watch series 7後，有傳10月將會舉行2021年下半年的第二場的發布會，邀請函今日亦正式向各傳媒發出，將於香港時間10月19日凌晨舉行新品布會，果迷們期待吧！

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