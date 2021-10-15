手機儲存空間總是不夠？網友發現這個App竟佔60GB　原因曝光

果粉經常遇到手機儲存空間不足的問題，尤其現在照片畫質不斷提升，每張相片的檔案越來越大，許多手機App對於儲存空間也有更高的需求，手機儲存空間顯得越來越不夠用。近期就有一名網友分享，自己在清理容量的時候，意外發現最佔空間的程式竟然是「淘寶」，高達近60GB，引來網友議論紛紛。



該名網友在Dcard上發文表示，因為手機跳出儲存空間不足的提示，想進去設定清理暫存檔案釋放空間，意外發現最佔空間的應用程式並非大家常說的通訊軟體「LINE」，反倒是大陸購物平台「淘寶」，且使用容量高達60GB，讓他驚訝詢問「一個淘寶怎麼可以佔到快60G」。

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對此，網友也解答因為長久未清理快取檔案，使用容量才會累積這麼高，其他人也紛紛留言「淘寶快取真的可怕，之前手機很卡，去後台一看也是50、60G」、「我手機也才64G，你一個掏寶就佔60」。同時有不少人提醒，平日可以養成定期清理快取的習慣，包括LINE、蝦皮等等，清理後可以明顯釋放出不少空間，不然長久下來也會佔用大量儲存空間，留言「我剛剛去看我的line，佔了43GB」。

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