AirPods Pro 推出至今，仍是降燥耳機的熱門款式之一，之前 Apple 就因為部分 AirPods Pro 會出現聲音問題，而提供免費維修計劃。現在 AirPods Pro 的用家又有好消息，Apple 把該免費維修計劃延長到 3 年，但到底要免費換新耳機有什麼條件？過程又是怎樣呢？以下將一一公開。



2020 年尾，Apple 就公布部分批次的 AirPods Pro，出現聲音問題，因此向這批產品提供免費的維修保障。近日，Apple再次調整條款，該保障有效期限為自裝置首次零售銷售當日起計 3 年，即就算是首批用家也能受保障到約 2022 年尾。

👇👇AirPods Pro保養升級！受影響裝置長達 3 年聲音問題保障👇👇

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二大免費維修條件

1）Apple確認受影響的AirPods Pro為2020年10月前生產，所以這日期之後生產的AirPods Pro，即不受此計畫保障。

2.1）AirPods Pro出現劈嚦啪喇聲或干擾聲，在嘈吵環境下、運動或通話時更會增加的情況。

2.2）或AirPods Pro出現「主動消噪」功能運作異常，例如：無法發出低音，或者背景聲音 (例如：街上或飛機的雜音) 增加的情況。

免費更換！慳$1,418換耳機錢（林勇 攝）

免費換新

如出現以上的情況，Apple或Apple授權維修中心，將免費維修受影響的AirPods Pro (左邊、右邊或兩邊)，注意不包括充電盒。雖條款寫維修，但基本上經檢查後，都是即時換全新耳機給用家。

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資料來源：Apple

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