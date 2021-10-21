傳Facebook即將改名下週公布！決心投入Metaverse元宇宙發展

為了表明對Metaverse投入，Facebook傳出計畫更改公司名稱，這代表未來Facebook將成立一個新的母公司，而Facebook則成為與Instagram、WhatsApp等服務同樣的旗下產品，目前新名字尚未曝光。



儘管科技巨頭改名是個大新聞，類似的事情就曾發生在Google身上。Google 2015年便成立母公司Alphabet，透過改名轉型為更加多元的科技公司，不再只是個網路搜尋引擎。

目前的消息指出，Facebook執行長朱克伯格（Mark Zuckerberg）預計在10月28日登場的年度Connect上，宣佈公司改名的決定，不過也可能提早對外公佈。Facebook並未否定改名的消息，僅聲稱不對謠言及揣測多加評論。

而就在前兩天，Facebook才宣佈未來5年內將在歐洲僱用多達1萬名人才發展Metaverse。預計德國、法國、意大利、波蘭、西班牙、荷蘭、愛爾蘭等歐洲國家會是招募人才的重點地區。

「當我們著手將Metaverse帶入現實，Facebook最迫切的需求就是高度專業的工程師。」Facebook指出，這裡有著一流的學府與優質人才，同時也是一個龐大的消費市場，決定率先在歐洲招募打造Metaverse的人才，是出於對歐洲科技產業的實力與人才潛力的信賴。

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「Metaverse」今年是Facebook最癡迷的新趨勢，繼執行長朱克伯格公開宣稱他們將蛻變成一間Metaverse公司後，早前又宣佈將投入5,000萬美元，偕同研究機構等合作夥伴，建立Metaverse平台。

人事異動翻開Facebook新篇章，全面發展VR、Metaverse

「Metaverse不會在一夕之間由一間公司打造而成，我們將與政府、專家、業界合作夥伴一起，讓Metaverse成真。」Facebook在聲明中表示，「我們宣佈向全球研究及合作夥伴投資5,000萬美元，保證負責任地開發這項新產品。」

Facebook將為此成立一個XR計畫及研究基金，預計會在未來兩年內運用這5,000萬美元資金，投資各項研究與合作夥伴。目前的合作夥伴包括一些協助技能發展與職業培訓的組織、首爾大學及香港大學等研究機構、還有Women In Immersive Tech等非營利組織。

Facebook表示，他們所謂的「負責任地建立」涵蓋了經濟機會、隱私、安全與公平等四大關鍵領域，確保這些技術平等、多元，對自己的數據有控制權，且在看到不舒服的內容時不至於求助無門。

這5,000萬美元的投資承諾，恰好是Facebook宣佈新技術長後的第一個大動作。Facebook在上週透露，技術長麥克．斯克洛普夫（Mike Schroepfer）將在2022年辭去職務，轉任資深研究人員。

而接替斯克洛普夫的則是朱克伯格好友、AR/VR部門Reality Labs負責人安德魯．博斯沃斯（Andrew Bosworth），他同時也是共同發布這次投資聲明的高級主管。他升任技術長也顯示Facebook對發展AR/VR，甚至是Metaverse的決心。

外界普遍認為，這次人事變動昭示著Facebook轉型成為Metaverse公司的企圖心，稍早社群巨頭還發布了與太陽眼鏡品牌雷朋共同打造的智慧眼鏡，儘管尚未搭載AR或VR功能，但朱克伯格聲稱這是邁向AR眼鏡的重要里程碑。

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宣言AR/VR是未來，Facebook要搶食iPhone市場

博斯沃斯從2017年開始領導Reality Labs，曾領導團隊推出Oculus Quest 2等VR產品。

「這些設備（手機）已經到達了發展極限。」博斯沃斯近日接受外媒採訪時表示，「在上個世代裡，人們聯繫彼此最新穎、最令人振奮的手段就是手機，但現在你口袋裡的手機和三四年前的產品大同小異，沒有更新穎的方法能將你和人們聯繫在一起。」

博斯沃斯強調，VR已是未來趨勢，VR設備的銷量正在快速成長，雖然手機並不會被淘汰，仍會獲得廣大人群使用，但就像個人電腦一樣，其侷限性正漸漸攤在陽光下。

外媒《每日電訊報》評論，Facebook在VR及Metaverse領域的努力，將從iPhone的市場中咬下一塊大餅。尤其今年iPhone 13的升級幅度之小，似乎更驗證了博斯沃斯手機發展已經到達極限的觀點。

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但VR技術要實際進入你我生活恐怕還要一點時間，博斯沃斯坦承，將AR眼鏡推向市場是他職涯中最困難的一項任務，「我認為最困難的挑戰是社會對這些設備的接受度，更別提還有舒適度、外觀等問題了。」

另外，當足以取代手機的下一個運算平台誕生，勢必也會有隨之而來的種種問題。「下一代技術平台將帶來一連串技術難題與社會接受度挑戰，這些問題沒有前例可循，是下一代運算中最艱難的任務。」博斯沃斯指出。

朱克伯格曾在財報會議上預估，一切順利的話，Facebook最快5年內就能蛻變成一間Metaverse公司。不過博斯沃斯透露，他們的打算是建立一個8至10年的長期計畫，並每半年依照研究結果調整。

儘管Facebook對下一代運算平台抱持遠大雄心，社群巨頭仍有許多迫在眉睫的問題亟須面對，包括平台上的流竄的假新聞，先前被《華爾街日報》披露對用戶有差別待遇、Instagram可能傷害青少年少女心理健康等醜聞，Facebook本週也不得不宣佈暫停兒童版Instagram的開發計畫，高管也預計會在本週接受國會議員質詢。

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