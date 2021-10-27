iPhone 13攝影評測︱iPhone 12真的不用升級？想影相更靚選13 Pro

9月蘋果發布會之後小剛第一時間入手了iPhone 13 Pro並將其同iPhone 12 Pro做了對比評測，作為今年蘋果iPhone系列中升級最大的產品之一，iPhone 13 Pro的影像升級主要集中在了夜景和影片兩方面。不過，相較於花至少8000元選購Pro機型，小剛身邊的潛在換機用户則更傾向於選購標準版的iPhone 13。



單從數據上看，今年的iPhone 13相較於去年的iPhone 12整體提升幅度相對較小，外觀上看更像是將iPhone 12的鏡頭組旋轉45°，內在提升主要是加入大底傳感器和傳感器位移式光學圖像防震。那麼，iPhone 13的影像表現是否如蘋果所說的那樣獲得「大升級」？iPhone 12用户又是否有必要基於影像進行升級換代？接下來小剛就通過幾組iPhone 13/12的實拍解析為大家詳細解讀一下。

白天

此次iPhone 13換用了全新的廣角鏡頭，官方介紹稱在進光量方面有較大提升。從試相可以明顯看出，iPhone 13的白平衡相較於iPhone 12要更偏暖一些，不過放大建築物細節後可以發現，iPhone 13在建築物表面細節刻畫要明顯優於iPhone 12，iPhone 12的建築細節已經出現明顯的塗抹。同時iPhone 13的畫面也要比iPhone 12來得更為透亮，後者要略發灰一些。

在超廣角對比試相中，iPhone 13整體觀感依舊要比iPhone 12更偏暖一些，這一點通過觀察試相天空及地面色彩差異即可發現，其他方面兩款手機的表現則十分相近。

夜晚

相較於白天試相的細微差距，夜幕降臨之時才是真正體現iPhone 13升級之處的場景之一。具體可從以下對比試相之中看出：

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第一組夜景試相為較為複雜的城市夜景景觀，近處被廣告牌光線映射的樹木、疾馳而過的車輛、遠處的高樓及深藍色的夜空等均是試相中的主角。單看iPhone 13和iPhone 12第一組夜景試相整體表現其實較為類似，不過仔細對比兩組試相即可發現，iPhone 13相較於iPhone 12在邊緣畫質細節呈現、噪點抑制等方面都有進一步提升，具體如對比圖。

可以看出，在第一組試相底部邊緣處的樹木細節對比中iPhone 13的表現要優於iPhone 12，後者在該區域的塗抹較為嚴重。

這一部分也可以明顯感受到iPhone 13同iPhone 12之間不一樣的白平衡策略，即iPhone 13整體要更偏暖一些，iPhone 12要更偏冷一點。同時iPhone 13左側高樓的亮部細節呈現也要優於iPhone 12，無論是樓側的Logo還是明亮的室內細節相較於iPhone 12也得到了更多的保留；此外，從右側的夜空部分不難發現，iPhone 13夜景試相中的噪點壓制表現要優於iPhone 12。

一些絢麗且獨具特色的廣告牌也是暗夜之中的一道靚麗的風景。在相同場景、角度、對焦區域的條件下，iPhone 13試相中的高光壓制表現要明顯優於iPhone 12。

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防震

此次iPhone 13加入了12 Pro Max同款的傳感器位移式光學圖像防震功能，理論上在影像/影片錄製場景中都要有相對更棒的防震表現。那麼iPhone 13的實際表現如何呢？實測如下：

iPhone 13 防震表現（中關村在線授權使用）

iPhone 12 防震表現（中關村在線授權使用）

防震對比測試中，在最常見的上樓梯場景中iPhone 13的防震表現和iPhone 12差異並不大，階梯感仍然存在。不過在平地行走錄製過程中，iPhone 13受到步伐對手臂的影響相對較小，畫面上下起伏的感覺並不明顯。

總結

通過以上的實拍對比不難發現，iPhone 13的影像變化還是不少的，像是整體白平衡風格、夜景高光壓制、噪點控制、機身防震等相較於iPhone 12都要有着明顯變化。不過這些都是要在將試相放大之後才能覺察到的變化，單獨拿出iPhone 13/12的試相來看，其區別在於前者白天逆光條件下對景物細節的呈現力更強，夜間試相的升級並不太容易為人所察覺。雖說加入了iPhone 12 Pro Max同款的防震技術，但是實際表現並不太令人滿意，與iPhone 12的防震差異較小，更不用說和同價位的Android旗艦相比了。

因此，對於手持iPhone 12的用户而言，是否要基於影像表現升級iPhone 13見仁見智。小剛的觀點是基於各位手中的iPhone 12實際可折抵的金額進行選擇，若以影像表現為首要因素的話不妨直接上iPhone 13 Pro或者加相對較少的錢購入Android旗艦。

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