Facebook宣布關閉人臉識別系統刪除10億數據　不再建議相片Tag人

在經歷了一場漫長的私隱之爭後，Meta（前身為Facebook）正在停止Facebook的人臉識別功能。Meta表示，這一變化將在未來幾周內推出。作為其中的一部分，該公司將停止使用面部識別算法來標記照片和影片中的人，並將刪除其用於識別的面部識別模板。



Meta人工智能副總裁Jerome Pesenti稱這一變化是 "整個公司限制在我們的產品中使用面部識別的行動 "的一部分。此舉是在一起訴訟之後，該訴訟指控Facebook的標籤技術違反了伊利諾伊州的生物識別隱私法，導致2月份達成6.5億美元的和解。此前，Facebook在2019年將面部識別限制為一項選擇加入的功能。

"展望未來，我們仍然認為面部識別技術是一個強大的工具，"佩森蒂在一篇博文中寫道，並引用了基於面部的身份驗證等可能性。"但是，在面部識別可以提供幫助的許多特定情況下，需要權衡對這一技術整體使用的日益擔憂。" Pesenti指出，監管機構還沒有就面部識別的全面隱私監管作出決定。"在這種持續的不確定性中，我們認為將面部識別的使用限制在一組狹窄的用例中是合適的。"

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超過三分之一的每日活躍用户曾選擇加入

佩森蒂說，超過三分之一的Facebook日活躍用户曾選擇加入人臉識別掃描，作為即將到來的變革的一部分，超過10億人臉識別資料將被刪除。作為變化的一部分，Facebook為盲人用户提供的自動alt-text系統在分析和總結媒體時，將不再命名人名，也不再建議在照片中標記人，或在用户出現在他人發布的照片和影片中時自動通知用户。

臉書的決定不會阻止像Clearview AI這樣的獨立公司--它們通過從包括臉書在內的社交網絡上搜刮照片來建立巨大的圖像數據庫--使用用這些數據訓練的面部識別算法。美國執法機構（以及其他政府部門）與Clearview AI和其他公司合作，進行以面部識別為動力的監控。要想更廣泛地限制該技術的使用，就需要制定州或國家隱私法。

通過關閉一個使用多年的功能，Meta公司希望增強用户對其隱私保護的信心，因為它正準備推出可能會損害隱私的虛擬和增強現實技術。該公司今年早些時候與雷朋公司合作推出了一副配備攝像頭的智能眼鏡，並在其Meta VR頭盔平台上逐步推出3D虛擬世界。所有這些努力都需要用户和監管機構的信任，而放棄Facebook的自動標記--尤其是在該項目受到法律挑戰之後--是加強信任的一個直接途徑。

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