USB-C iPhone改裝神人出片詳盡教學自行改機，改裝機eBay更被炒至3萬以上！早前外國神人將一台iPhone X由Lightning改為USB Type C插口，這台改裝iPhone不單可以充電，更可以過資料，他將改裝機放上eBay放售，截稿時已bid至近3萬港元。雖然炒價驚人，但沒有「自肥」，將整個改裝過程拍下影片，甚至Open Source資源免費提供，好讓人人都可以自行學習改裝。



一直以來不少iPhone用家都希望新iPhone如iPad般轉為USB Type C插口，充電毋須專用Lightning線外，亦可以支援更多不同USB C的裝置，可惜到了iPhone 13仍然未見有改變的影子。

一位外國機械工程系學生Ken Pillonel早前自行改裝iPhone X，由Lightning插口改為USB Type C插口，不單可以用來充電，而且更可以過資料，與原裝Lightning無疑。最近他將詳盡改裝過程拍成13分鐘的影片放上YouTube上，而且更將Open Source資源免費提供下載。

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原作者將他第一台改裝iPhone放上eBay，已被bid至近3萬港元。（eBay截圖）

👇👇世界上第一台USB Type C iPhone👇👇

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Ken Pillonel指今次改裝其實當中有不少難題，如何將「額外」的電路板收進iPhone之內、如何去破解MFi認證等（估不到最後竟然靠淘寶解決！）。整個流程影片，由當初測試、電路圖如何設計、如何利用CNC來為iPhone開大插孔等，而且更分享了所有資源，對改裝有興趣的朋友可以慢慢參考。

👇👇Ken Pillonel 詳盡示範如何改裝iPhone X換上USB C👇👇

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