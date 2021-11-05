全民造星 4 新晉女神 IG 排名｜ViuTV 皇牌選秀節目《全民造星4／全民造星IV》在今周正式開播，在 11 月 4 日播出的一集，年僅 19 歲的許軼（Day）就以超水準表現贏得晉級席位，更被傳媒封為「女版姜濤」。



《全民造星 4 》10 大 U20 新晉女神 IG 排名

今季以女團選拔為主題，自然吸引大量像 Day 一樣的年輕美女參賽，以下《香港01》科技玩物記者就精選了 10 個 U20（20歲以下）的青春系少女參賽者資料及以其 IG Follower 作排名。

【第10位】余施熲

余施熲（阿 Wing）乃一名醫科學生，可想而知其學業實力十分強勁，而且在運動及音樂方面的造詣都非常高，精通單簧管、鋼琴等樂器，只不過知名度目前較低，在比賽時又被抽中第一組出戰、即被對手坂部佩莎（莎莎）撃敗，目前被安排在淘汰待定區，就看她比賽稍後時段能否被「復活」了。

別名：阿Wing

年齡：19

IG帳號：ahwinggg_

Follow人數：2229

+ 5

【第9位】郭曉妍

郭曉妍為本季《全民造星》的最年輕參賽者之一，雖然同樣為 16 歲，但 IG Follower 人數與其他兩位已在第二集進行首度比試的兩位 16 歲參賽者燒賣、阿妹相距甚遠，僅只3000左右。

別名：阿Yo

年齡：16

IG帳號：yokhyo_

Follow人數：2957

+ 2

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【第8位】徐嘉蔚

徐嘉蔚（Emiko）精通多種樂器，目前就讀於浸大流行音樂學系，更已經在網上推出過首支個人單曲，似乎可以算是半隻腳踏入娛樂圈。然而看其風格偏向文青創作型，不知《全民造星》追求的女團跳唱風格她又能否勝任？

別名：Emiko

年齡：19

IG帳號：emiko_mus

Follow人數：3882

【第7位】吳欣諺

16～17 歲參賽者除了青春，部份已經在頭段賽事表現出實力，吳欣諺（Yanis）就選擇了跳唱《明愛暗戀補習社》，展現了青春活力而吸引了導師許廷鏗的注意即時按燈搶人，但因為對手 Day 實在太強勁，結果又要到待定區等復活。

別名：Yanis

年齡：17

IG帳號：yxnisng

Follow人數：4208

+ 4

【第6位】許軼

在與 Yanis 對決中勝出的是 19 歲的許軼（Day），其自稱外貌有如女子天團 Black Pink 的 Jennie + Lisa 之混合體，是否如此就見仁見智，然而其跳唱實力的確相當亮眼，予人可以直接出道的感覺，難怪已經有言論將之捧成「女版姜濤」。不過其 IG 內容欠缺經營，暫時內容偏少，Fans 可能就有點失望，以致 Follow 人數遠遠落後。

別名：Day

年齡：19

IG帳號：6y_day

Follow人數：7886

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【第5位】何榛綦

在未出場的參賽者當中，有不少人憑外型及自我介紹獲得預先注目，18 歲的榛綦就提到其有歌唱底子，有興趣的可以多留意她的演出了。

+ 3

別名：榛綦

年齡：18

IG帳號：natsiennaho

Follow人數：8581

【第4位】李晞彤

李晞彤（Carina）身材高挑、手長腳長，是一名相當熱愛水上活動的陽光少女，其形象健康、曾經被 Red Bull 揀選作為宣傳大士之一，暫時未有出賽片段，不知唱跳實力又能否助其晉級呢？

別名：Carina

年齡：19

IG帳號：carinalxt

Follow人數：9872

+ 4

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【第3位】曾業喬

最年輕的參賽者之一曾業喬（燒賣）走非傳統路線，以讓人開心為表演目標，其IG相片的風格亦與其他少女大相逕庭；從 ViuTV 的節目片段中可見，她在參賽者群以至工作人員中都已經俘虜不少 Fans，大有發展成「團寵」的潛力。

+ 2

別名：燒賣

年齡：16

IG帳號：siumaiii_0426

Follow人數：11.3k

【第2位】鄭芷淇

外觀上走型格路線的 Elka 鄭芷淇，事前被導師認為有潛質、亦有上載歌唱 Cover 影片至 YouTube 之上，但表演後段卻出現嚴重失準，最後因為對手表現更差而獲得晉級機會。

別名：Elka

年齡：18

IG帳號：10.09.c

Follow人數：11.8k

+ 2

【第1位】黃敏蕎

現年 16 歲的黃敏蕎（阿妹）形象亮麗，在 U20 的年輕參賽者中人氣最高，IG Follower 人數直迫 3 萬，只不過比賽首輪選擇就對上十分突顯自己性格特點的燒賣，即被打入待定區，大量網民在網上代其呼冤，亦是下階段復活的熱門人選。

別名：阿妹

年齡：16

IG帳號：hsiaksueudidi

Follow人數：29.6k

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