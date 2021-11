Amazon遊戲買3送1大減價,鬼滅之刃、FIFA22、COD、FARCAY 6、NBA2K22等新作特價兼免運直送香港!就在Black Friday之前,Amazon搶先將遊戲大劈價,限時買3送1,而且剛推出的新作都有得,而且更免運費直送香港,機迷們千萬不要錯過。



就在Black Friday前,Amazon限時推出買Games優惠,如剛推出的《Call of Duty Vanguard》、《Just Dance 2022》、《Guardians of the Galaxy》、《FIFA 22》、《FARCRY 6》及《鬼滅之刃》等都有,減埋折扣新game平均都只是三百元左右,而且只需要買超過49.9美元,就包免費直送香港,非常易買。

Amazon大量新遊戲減價

大家只需在專頁內遊戲精選遊戲,或在遊戲介紹頁面內標明「Saving Get 3 for the price of 2」便可,將遊戲放入購物籃後便會自動計算折扣,非常簡單。就好似今次記者選擇了PS5《Call of Duty Vanguard》 x 2及PS5《FIFA 22》,連直送香港只需約$1100,平均每一隻只需要$360,仲要直送香港上門,非常抵買。

Amazon限時優惠,買3送1,機迷們快出手購買吧。(Amazon)

