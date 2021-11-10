小米 POCO M4 Pro 5G 發表｜小米近年奉行機海策略，就連旗下子品牌 POCO 亦十分多產，其系列中階 POCO M 系列在今年 5 月作推出過 POCO M3 Pro 5G，但就在僅半年時間後、於 11 月 9 日就宣布推出新一代作品 POCO M4 Pro 5G。



POCO M4 Pro 5G = 國際版 Redmi Note 11？

如果有留意開小米的發布會，大概會知道其旗下另一子品牌 Redmi 在上月尾時份發表了新平價之作 Redmi Note 11 系列。

而綜觀今次 POCO 新作 M4 Pro 5G 的規格列表，其實與 Redmi Note 11 系列中的最基本型號、亦即 Redmi Note 11 基本一模一樣，都採用 MediaTek 出產的中階處理器 Dimensity 810，可以被視為 Redmi Note 11 之國際市場版本。

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有外媒已經率先取得實機，但其實作為一部平價機種，POCO M4 Pro 5G 的機身硬件也可算乏善可陳：

POCO M4 Pro 5G 與 Redmi Note 11 兩者皆採用 6.6” FullHD+屏幕、最高支援 90Hz 更新率，而上面採用的玻璃則是較為舊式的 Gorilla Glass 3（圖 GSMArena）

機背方面，雖然有多個「洞」，但其實就只有兩個拍攝鏡頭，分別為 5000 萬像素的主鏡頭以及 800 萬像素的廣角鏡頭。（圖 GSMArena）

另外隨機附贈了 33W 的快充火牛，據官方說可以在 59 分鐘之內將 5000mAh 電池充滿至 100％。（圖 GSMArena）

POCO M4 Pro 5G 到港隨時只賣＄1500？

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據消息指，小米將會在 12 月初才會將 POCO M4 Pro 5G 帶到香港市場，具體定價仍然有待發布，但我們亦可以在國外版本的售價上推敲出大約售價。

POCO M4 Pro 5G國外版本即將於雙 11 期間開始預訂，其起始價格為 199 歐羅，換算為港幣即約＄1800 左右，不過香港開售價錢通常為歐洲價的 8 折，換言之來到香港 POCO M4 Pro 大有可能以＄1500 有找的價錢開售。

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綜觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。

小米旗下子品牌 POCO 出品的 POCO M3 可謂這一方面的表表者，6000mAh 電池只需要＄949 起就買得到，算是續航力至上的用戶必考慮的選擇（圖 POCO）

以下繼續為大家帶來其他 9 部近一年大電之餘性價比不俗的機種，而除了小米出品，Samsung 與及其他品牌顯然也對這一板塊的用戶群甚感興趣，甚至有 7000mAh 的大電機種在市場出現👇👇👇

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