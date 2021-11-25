Black Friday感恩節 Amazon耳機AirPods、beats、Sony五折起，AirPods Pro更低至$1250｜Black Friday感恩節又來了，每年大量美國網店都會此時大減價，很多電子產品劈價劈到「平到難以置信」。Amazon及Walmart今次Black Friday有不少劈價名廠耳機，Apple、Sony、Bose、Beats等，款款都超抵買！



就連AirPods Pro都劈至約$1250，新低價！（Amazon）

👉 任天堂Black Friday｜美國Amazon官店減價、Switch 10款必買遊戲

部份耳機款式可直送香港

Amazon及Walmart每年Black Friday感恩節都會推出大量減價貨品，而且大都是劈價求售，減價幅度大都超乎想像。今次記者就在Amazon上找到不少非常抵買名廠耳機，最平5折起，就算計埋集運費（集運預另加幾十元）用送港都平過香港一大截，如Apple AirPods Pro於Amazon及Walmart都減價至159美金，約$1250，加集運運費約$50-80，總計都只需$1300左右，值得大家留意。部份牌子，如Sony都可以選擇免運費直送香港（49.9美金起），抵上加抵。

👇👇精選17款Amazon／Walmart Black Friday特價耳機👇👇

+ 31

想睇集運應該點搞？👉 集運商比較/計運費貼士Black Friday 集運懶人包 流程解說/集運商比較/計運費貼士

👇👇 Black Friday海外集運新手流程五部曲 👇👇

+ 1

同場加映：除了美國Amazon外，香港PlayStation Store都進行大減價優惠，即日起就推出了多款遊戲的減價優惠，即使是嶄新大作遊戲都一樣有減！



就連PS Plus會籍都減至＄205，非常抵買。

還有大量PS4、PS5遊戲減價，看全文即睇有什麼值得入手遊戲 👉Black Friday｜PlayStation Plus會藉67折、多款遊戲劈價低至2折