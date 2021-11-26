Ivacy VPN抵用8大理由　月費僅$1、一鍵跨區睇盡Disney+／Netflix

Ivacy VPN 跨區／安全上網工具｜虛擬私人網絡（Virtual Private Network、VPN）服務近年成為不少人必用的服務之一，除了因為保安因素以外，更有不少人用來跨區「解放」不同影視平台的地區限定內容。



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USD＄1月費用 5 年、Ivacy VPN 超限時優惠

如果有需要跨區看不同影視平台內容或讓上網更安全、更有保障的話，記住把握 Ivacy VPN 的 Black Friday 超限時快閃優惠購買他們的付費會員！

在優惠期間，Ivacy VPN 的 5 年方案月費價格將會有原先的＄10 美元大幅劈價至＄1 美元，用足 5 年總支出都不過是＄60 美元、即不足 $470 港幣，以此價格可以用到高質素的 VPN，的確機會難逢！👉Ivacy VPN HK01 讀者優惠連結（按此進入）

Ivacy VPN 抵用 8 大理由

VPN 服務於市場上選擇成千上萬，究竟哪一個最為抵玩、實用？最近正提供 Black Friday 限時優惠的 Ivacy VPN 就有著多個頂級賣點，而且月費更低至＄1 美金，性價比絕對吸引。

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Disney+、Netflix、Amazon 三大影視平台跨區解構

上面提到 Ivacy VPN 可以為用戶帶來一鍵跨區功能、讓用戶可以即時欣賞到不同影視平台的外國限定節目內容，以下就為大家更深入地講解一下 Ivacy VPN 在幾個港人常用的影視平台 Netflix、Disney+ 以及 Amazon Prime Video 跨區時的整套操作步驟，以及以 VPN 跨區之後，各位可以欣賞到甚麼內容。

Netflix

Netflix 的跨區操作最為簡單，在 Ivacy VPN 的 App 內甚至有捷徑可以在轉換地區後一鍵打開相關的網站或 Netflix App，即時收看有關的內容。Ivacy VPN 涵蓋了多個港人會經常想要距到的地區，例如跨到美國去看經典美劇如《Supernatural》、或是到澳州等地區看在香港地區未有上架的電影。

Disney+

不久前才在香港正式上線的 Disney+，雖然 Ivacy VPN 內暫時未有載入相關的跨區捷徑，但只需要選擇好地區再打開 Disney+ 的 App 或網頁，一樣可以看到其他國家的內容。

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在內容方面，雖然 Disney+ 有不少最新劇集為全球同步上線，然而有一些劇集及電影因版權問題未能在香港版本的介面出現，此時用戶可以考慮轉到片庫更齊全的新加坡地區，內有更多中港台韓出產的影片以及劇集可供選擇，一些美劇如《The Simpsons》、《24》等亦有更新至最新的季度。

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Amazon Prime Video

至於 Amazon 旗下的 Prime Video，香港本身亦可以加入美國版本的會員，但內容吸引力欠奉，相信會比較多讀者認為其於日本的片庫更為吸引，除了有大量的動漫名作之外，連一些新番如最近大熱的《國王排名》都會同步上架。

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不過其跨區方法就有點訣竅，因為 Amazon Prime Video 內容是根據「會藉」、而非根據用戶的「上網所在地」而變化，故如果想要看到日本版的 Amazon Prime Video 的話，就先要到 Amazon.co.jp、即 Amazon 的日本版網站註冊並登記成為 Amazon Prime 的會員，然後需要觀看相關內容時，先以 Ivacy VPN 跨區至日本再連上日本的 Prime Video 網站。

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綜觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。

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