Steam秋季大特賣2021，Black Friday限時優惠過千款遊戲1折起｜Black Friday樣樣網店都減價，就連Steam同樣每年一度力推秋季特賣，限時優惠大量遊戲1折起，非常抵玩。



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本年度Steam 秋季特賣 2021 已正式展開，期間大量遊戲大特價，由即日起持續進行至 12月1日（三）上午10 點（太平洋時間）止。 不少遊戲大幅劈價優惠，如人氣大作《Dark Soul III》、《Red Dead Redemption 2》、《Cyberpunk 2077》、《Dragon Ball》系列遊戲，新至《Tales of Arise》、《FIFA22》、《Back4Blood》都大減價，最平幾十蚊就有交易，非常抵玩。

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同時在秋季特賣期間參舉行第六屆年度 Steam 大獎，提名大家 2021 年最愛的新遊戲角逐多獎項，包括年度遊戲獎、年度虛擬實境（VR）遊戲獎、甜蜜的負擔獎、獨樂樂不如眾樂樂獎、傑出視覺風格獎、玩法創新無上限獎、難到抓狂的極品獎、最佳原聲帶、傑出劇情遊戲獎以及輕鬆愜意獎，共 10 個獎項。即可獲得個人檔案經驗值和徽章！ 玩家提名將有助於決定每個獎項的入圍名單。之後將於冬季特賣期間進行投票，2022 年 1 月 3 日揭曉得獎名單。

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同場加映：香港PlayStation Store都進行Black Friday大減價優惠，即日起就推出了多款遊戲的減價優惠，即使是新作遊戲都一樣有減！



就連PS Plus會籍都減至＄205，非常抵買。

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