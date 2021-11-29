Cyber Monday 減價電子產品推介｜在上星期的 Black Friday 之後的星期一，在歐美地區稱之為「Cyber Monday」，其實就是將減價優惠繼續延長的名目，而只不過在這天推出的減價優惠都以電子產品為主，今次就見到 AirPods、MacBook 等都有價減！



美國主力售賣電子產品的平台如 B&H Photo、Amazon 等等在 Cyber Monday 都會推出優惠、延續瘋狂掃貨熱！（圖 B&H Photo）

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Cyber Monday 限時優惠、10 件精選減價電子產品

雖然名叫「Cyber Monday」，但不少優惠都不止一日，有的甚至會延長至 12 月頭，但依然是限時限量，大家看到心水就要盡快出手啦！（編按：留意優惠以各網購平台最終顯示為準，同時以下介紹之貨品可能數量有限，讀者或因貨量問題而未能購買）👇👇

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在 10 件精選貨當中，最值得留意的有最近因為 Disney+ 於香港上線而令需求急升的 Chromecast with Google TV，現於香港炒至近＄600 依然被掃蕩一空，但來到 Cyber Monday 於 Best Buy 以及 Walmart 依然可以超荀價約＄300 港幣買到，應該是全年最值得入手的時間。

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Apple 12.9” iPad Pro (mid-2021) M1 版本對比原價減近＄1000 港幣。

另外一些價格向來「企硬」的 Apple 產品如 MacBook、iPad Pro 等，在 Cyber Monday 都有著不俗的減幅，例如 2020 年版本、搭載 M1 處理器的 MacBook Air 就減至約＄7000 港幣，對比原價便宜約＄800。

Black Friday海外集運新手流程五部曲

與 Black Friday 一樣，Cyber Monday 減價貨始終是歐美地區為主，除了某些貨品指定要美國地址才顯示優惠（例如大部份在 Amazon 販售的 Apple 產品）不送香港，有些減價貨單件送來香港的話，一樣需要收取昂貴運費，是以要在 Ama網購「賺到盡」，就不得不學懂如何集運👇👇👇

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同場加映：安心出行懶人包｜12月9日進入食肆強制使用 私隱／功能10大重點



政府較早前預告，由 12 月 9 日起，將會將強制使用《安心出行》App 的處所擴展至 A、B、C、D 所有類別食肆（原先只有 C 及 D 類需要），換言之要出外以堂食方式用膳，未來就必須要用到手機掃描相關的 QR Code，不能再用「寫紙」的方式保留到訪紀錄。

在食肆之外，政府早前已經將政府大樓或辦公室、酒吧、卡拉OK等地方都列為強制使用《安心出行》的處所，若然疫情持續，預料政府將進一步擴大《安心出行》的強制使用範圍，如果之前仍然未學懂使用《安心出行》的話，現在或是了解此 App 功能的最佳時機。👉按此進入看《安心出行》10大應用／功能懶人包