中銀冬奧紀念鈔抽籤認購3步簡易登記教學｜北京冬奧2022即將在年底舉行，香港中銀推出限量冬奧紀念鈔以供認購抽籤，由即日起至12月10日登記便有機會抽中認購機會，不過如果做錯2件事，隨時抽中都會被DQ！



北京2022年冬奧會紀念鈔即日起以供市民認購，而且不少錢幣商認為它有升值潛力。（資料圖片）

北京2022冬奧紀念鈔認購由即日起於指定網站登記抽籤，基本上所有擁有香港身份證市民都可以認購登記，雖然步驟簡單，但如果做錯2個重點，隨時就算中籤都會被DQ，因此登記時必須要留意。

北京2022冬奧紀念鈔認購抽籤重點日期

認購申請期：2021年12月1日至12月10日

公佈申請結果：2021年12月21日

發送配售結果及付款情況通知：2021年12月21日起

付款截止日：2022年1月3日下午5時

發送領鈔通知：2022年1月11日起

指定分行領鈔期：2022年1月22日起



👇👇北京2022冬奧紀念鈔認購 3步簡單完成登記以及2個重點注意位👇👇

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如全部款式限量紀念鈔都登記認購，總金額為$2416。（網上截圖）

如何得知是否抽中？

如成功抽中，2021年12月21日起會收到SMS及Email（如有輸入）通知，但如果想自行查詢，亦可前往登記頁面，輸入身份證頭5個字，然後再輸什認購編號或姓名或電話號碼，便可以立刻得知結果。

認購登記頁面：https://banknote.bochk.com/beijing2022/index.jsp

👇👇即睇北京2022冬奧紀念鈔細節👇👇

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