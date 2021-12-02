幣安 NFT 抽獎｜加密貨幣投資氣氛近年越見熾熱，今年新品種的非同質化代幣（Non-fungiable token）更成為投資重點項目。

如果對 NFT 躍躍欲試而又未找到機會入手的話，可以留意一下香港加密貨幣交易平台幣安 Binance 與遊戲平台 MOBOX 合作的抽獎活動，有機會免費獲得具升值、賺錢能力的 NFT 遊戲角色！



(12月2日10：00 更新：遊戲暫停)可能是因為登入人數眾多，不少用戶表示幣安內的 MOBOX Gamings 由昨日起就不能成功登入，而在昨晚，MOBOX 方面決定將 MOMOverse 小程序暫時下架，而抽獎活動亦告暫停，如有最新消息，將於此文更新，以下為官方公告全文👇👇👇

***虛擬資產投資價格可升可跌，入市前務必衡量自身風險承受能力，此文僅提供技術分析重點，並不含有投資建議***

MOBOX 是一個國外的 NFT 遊戲平台，而「MOMOVerse」則是他們在 Binance 生態中直接推出的另一個遊戲平台（圖 MOBOX）

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8 步登記、零成本瓜分 100 萬美金 NFT 寶箱

如果有涉獵過加密貨幣市場，應該對本港其中一個交易平台幣安（Binance）不感陌生，而最近他們亦開始推廣旗下的 NFT 交易以及遊戲功能，最近就找來在韓國等地已經活躍了一段時間的 NFT 遊戲平台 MOBOX，在幣安 App 內直接推出遊戲程序 MOMOVerse、MOBOX Games、供幣安用家有一個有更佳保障的入口試試可以賺錢的 NFT 遊戲（業內稱為 Play-to-earn 遊戲）。

MOBOX 在國外已經營運了一段時間，而「MOMOVerse」則是他們在 Binance 生態中直接推出的另一個遊戲平台（圖 MOBOX）

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幣安 App 內的 MOBOX Games 目前尚在預先註冊階段，不過就推出抽獎推廣、共送出 5000 個總值 100 萬 BUSD（與美金等值之加密貨幣）的 MOBOX 寶箱，只要簡單登記步驟就有機會分一杯羹，請看以下教學👇👇👇

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